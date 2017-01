Gonzálvez indagará por si puede denunciar al autor de lo que considera una «manipulación»

«Queridos amigos, ayer por la tarde en un periódico digital se publicaba una noticia en la que se denunciaba que yo había grabado un vídeo en el que menospreciaba a los trabajadores y sacaba en cierto modo de burla a quienes nos gobiernan. Esta mañana el vídeo lo han subido a youtube y ha sido noticia en televisiones a nivel nacional. ¿De todo esto qué hay de verdad? Os lo explico...»

Así comienza el comunicado que escribió el pasado jueves por la noche el senador del Partido Popular por Almería, Eugenio Gonzálvez. Lo hacía tras haber pasado todo un día en el que el asunto más comentado había sido el contenido de un vídeo viral en el que se le puede ver en un ambiente distendido recomendándole a un amigo que hiciera como él: «Retírate y sigue mandando como yo mando pero en la sombra, y que trabajen otros, que trabajen los gilipollas», dice.

Pese a que esa misma tarde el ex-alcalde de Gádor ya se había disculpado en una nota remitida a los medios por el PP a causa de unas palabras, según puntualizó, «sacadas fuera de contexto», Gonzálvez quiso contar al llegar a casa cómo surgieron las imágenes por las que ya le han pedido que dimita. Con el título 'Aclaraciones sobre el famoso vídeo', el senador se sincera a través de su muro de Facebook, que borbotea desde entonces. Explica así en un texto cómo «hace aproximadamente tres meses mientras tomaba unas cervezas en compañía de mi mujer y unos amigos», recibe una llamada telefónica de unos conocidos donde les animan a grabar una felicitación para un familiar suyo. «Además de indicarnos que le gastásemos alguna broma», añade Gonzálvez.

Es entonces cuando «en un contexto totalmente privado» y para el «único conocimiento» de estas personas, el senador asegura que lo grabaron con «la ironía y exageración por todos conocida, en un tono distendido y exagerado», señala. «Lamentablemente, ese vídeo fue enviado al grupo de amigos 'íntimos' que debían asistir a tal celebración. Se ve que quien os escribe no goza de la simpatía de alguno o alguna de los invitados, pues la grabación se sacó del grupo y fue distribuida en el pueblo a diestro y a siniestro», continúa el relato Gonzálvez, quien ya parece sospechar de alguna persona concreta a tenor de lo que añade inmediatamente después. «Incluso alguien que sueña desde hace muchos años conmigo lo fue mostrando en una tableta entre sus amigos y conocidos», cuenta el político.

Además de recordar el cariz de unas palabras no dichas en serio, a sus amigos de esta red social les confía que «en absoluto» pretendió dirigirse a ningún trabajador con ellas, «porque la grabación tenía un único destinatario: la persona a la que estábamos gastando la broma», dice. El político continúa en el texto reconociendo su «sorpresa» al ver que se quiera «sacar» la cosa de contexto, que se pretenda «mezclar» lo privado con lo publico o que se le quiera «hacer daño», por ser quien es y «ostentar la representación» que tiene, lamenta.

Máximo respeto a la alcaldesa

Aclarada la forma en la que se graban las imágenes y el contexto de las palabras pronunciadas, Gonzálvez aprovecha para despejar dudas acerca de la actual primera edil de Gádor, Laura Ramos, persona que le sucedió en el cargo. Para compensar su ya archiconocida sentencia «yo mando en la sombra», en el texto asegura tenerle el «máximo respeto» a los trabajadores, a los dirigentes políticos y en especial a la alcaldesa de Gádor. Ramos, según defiende, tiene «autonomía, capacidad y conocimientos mas que sobrados y demostrados» para que nadie piense o actúe por ella, expresa en el comunicado.

Aquí cabe un inciso, pues curiosamente nadie desde el Consistorio gadorense se ha pronunciado aún sobre las palabras del que fue alcalde por 29 años. Esto fue ayer afeado por el propio PSOE del municipio. De poco valió el relato de Gonzálvez y las loas a su sucesora, pues desde filas socialistas exigieron al Ayuntamiento que aclarase si Ramos es o no una «marioneta» en manos del ya hoy polémico senador.

¿Denuncias?

«Soy una persona hecha a mí mismo, respeto a los trabajadores y a las instituciones, pero sin que suene a amenaza, sí hago una advertencia: voy a intentar descubrir por todos los medios legales a mi alcance al autor o autores de esta manipulación y en el caso de que hayan cometido algún delito, intentaré que caiga sobre él o ella todo el peso de la ley».

Antes de agradecer todas las muestras de afecto que ha recibido en las últimas horas, el político quiso dejar claro en su texto aclaratorio por dónde se dirigen sus intenciones. De momento se plantea presentar una denuncia ante el departamento de delitos informáticos de la Guardia Civil. Y así lo hará «para intentar esclarecer este atropello en el que me he visto envuelto», enfatiza. A Gonzálvez no parece quedarle más remedio después de asegurar estar pasándolo realmente mal.

«No quisiera que nadie pasara por los momentos de desconcierto y manipulación que yo estoy pasando», se sincera el senador, que se considera además una víctima del «odio» y del «rencor» de algunos «personajes», que cree que lo atacan por ser quien es y por pertenecer al PP. «Estos han vertido todo tipo de insultos de forma enfermiza y cobarde sobre mi persona, sólo decirles que es fácil insultar a quien no se conoce sólo por rencor», concluye Gonzálvez, que nada dijo sobre si renunciará a su acta.