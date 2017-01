Almería se tiñe de blanco

La llegada de la ola de frío siberiano a la Península ha traído consigo las primeras nieves en la zona más septentrional de la provincia de Almería, donde la comarca de Los Vélez ha registrado sus primeras nevadas y temperaturas muy por debajo de los cero grados centígrados. En la comarca de Los Vélez las primeras nieves comenzaron pasado el mediodía de este miércoles, aunque durante toda la jornada se han mantenido temperaturas de hasta ocho grados bajo cero, como marcaban los termómetros a las ocho de la mañana en Chirivel, donde las máquinas quitanieves se encuentran dispuestas para evitar incidentes.

La alcaldesa de Chirivel, Emma Sola, aseguró que «después del temporal de 2007» han «aprendido» cómo actuar en estos casos y que para ella lo más importante «es la ayuda humana» por lo que «junto al médico y la enfermera» de la localidad realizaron un seguimiento de los vecinos «que viven solos o que no tienen sus casas acondicionadas» para «controlar» que tengan ropa de abrigo para estos días de alerta naranja por nieve. Por su parte, el alcalde de Vélez Blanco, Antonio Cabrera, señaló que «por ahora» el temporal no difiere de a lo que están «acostumbrados» en su municipio «aunque hace varios años» que no lo «sufren», asegurando que el Ayuntamiento cuenta con la maquinaria apropiada para mantener la seguridad ciudadana.

Reconoció Cabrera, además, que esta nevada «beneficiará» al municipio ya que augura que este fin de semana tendrán «lleno total» en los alojamientos rurales «como ha ocurrido en otras ocasiones» a lo que se une que, tras las lluvias de otoño, esta nieve permitirá recuperar los acuíferos, lo que es «una bendición» para la agricultura.

Con unos once grados bajo cero iniciaba la jornada el municipio de Bacares, ubicado en el Almanzora, donde el sol se mantuvo hasta pasadas las 15 horas, lo que permitió un remonte de las temperaturas a lo largo de la jornada hasta los dos o tres grados bajo cero, según explicó el alcalde de la localidad, José Segura. El regidor esperaba ayer que a lo largo de la tarde comenzaran a caer las primeras precipitaciones puesto que la niebla ya asomaba en los puntos más altos de la comarca. Así, afirmó que no se recuerdan temperaturas tan bajas desde hace al menos «siete u ocho años» en el municipio.

Mientras, en la comarca de Los Filabres esperaban también que las nieves llegaran a lo largo de la noche. Así, el alcalde de Gérgal, Miguel Guijarro, explicaba que la temperatura en el municipio rondaba los cuatro grados centígrados a las 18,00 horas, con lo que se prevé que siga descendiendo y que este jueves la nieve alcance al menos la pedanía de Aulago. En cualquier caso, advirtió de que pese a la ola de frío, las bajas temperaturas son típicas de esta zona en esta época del año, especialmente en torno a los días de celebración de San Sebastián, patrón de varias localidades que siembran esta parte de la provincia.

En otras localidades, la nieve hacía presencia de forma sorpresiva. Ocurría en Huércal-Overa, en Lubrín o en Bédar, donde el manto blanco cubrió todo el entorno en una imagen poco habitual.

La Diputación de Almería activó ayer a medianoche un dispositivo especial para mantener en perfecto estado la Red Provincial de Carreteras ante la alerta por lluvia, nieves y heladas que azota a la provincia como consecuencia de la ola de frío siberiano. El diputado de Fomento, Óscar Liria, precisó que el operativo permanecerá activo hasta el próximo sábado para poder atender y dar respuesta a todas las posibles incidencias que puedan darse en los 1.200 kilómetros de carreteras dependientes de la Diputación de Almería.

Están en activo los efectivos de dos brigadas, unas 20 personas, así como una decena de maquinistas que están distribuidos por toda la provincia. Paralelamente, el área de Fomento tiene preparadas, en los dos almacenes centrales de Albox y Almería, otras cuatro máquinas operativas para desplazarse donde sea necesario. Además, Liria reveló que se ha alertado a maquinaria externa de la Diputación Provincial de la posible contratación en caso de que fuera necesario si el clima superara las previsiones meteorológicas, por lo que «tenemos todo el operativo en pleno funcionamiento y casi 200 toneladas de sal preparadas para acabar con el hielo y la nieve».

La Junta de Andalucía y el Ministerio de Fomento también iniciaron operativos especiales para que las carreteras de la provincia estuvieran listas para la circulación de vehículos. Máquinas del Gobierno autonómico estuvieron durante toda la jornada operando en las zonas en las que la nieve hacía su aparición, como es el caso de en los límites provinciales entre Almería y Granada en la comarca de Los Vélez.

La cota de nieve se situará hoy en torno a los 300 metros, con aviso rojo (riesgo extremo) por nevadas desde este 18 de enero en Valencia y Alicante, una situación que también se repetirá este 19 de enero, indicó la portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Ana Casals.

También habrá acumulaciones de nieve importantes en otras zonas de la Comunidad Valenciana y Murcia, este de Castilla-La Mancha y norte de Almería. La cota de nieve se prevé que ascienda hasta situarse en torno a los 600 metros posteriormente. En Almería, las alertas por nevadas serán de nivel naranja en Los Vélez y el Almanzora y amarillo en Nacimiento y en el Campo de Tabernas.