Fomento aún no es dueño de los suelos del tramo del AVE entre Pulpí y Cuevas

El día 17 de noviembre de 2016, hace aproximadamente dos meses, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), entidad estatal que se encarga de la construcción y mantenimiento de la red de ferrocarriles, reconocía el varapalo. La multinacional de la construcción Sacyr, adjudicataria de las obras de plataforma en el tramo de Pulpí a Cuevas del Almanzora, el único licitado con Mariano Rajoy (PP) al frente de las riendas del Gobierno, renunciaba al contrato tras más de un año esperando a que Fomento pusiera a su disposición los terrenos de la obra.

El organismo estatal reconocía este hecho: «El inicio de los trabajos ha debido aplazarse condicionado a la disposición de los terrenos necesarios pendientes por la tramitación de expropiaciones», indicaba en un escueto comunicado a los medios. Sin embargo, daba a entender que no había ya ningún escollo para comenzar la obra, que todo se había resuelto y que el eterno tema de las expropiaciones, cuyo trámite administrativo se inició en el año 2014, estaba ya acabado. «En estos momentos el proceso expropiatorio de los terrenos necesarios para la construcción de este tramo que discurre por los términos municipales de Pulpí y Cuevas del Almanzora está concluido y la empresa contratista puede iniciar los trabajos», dijo, textualmente, la entidad estatal ferroviaria.

Sin embargo, esto no es, indican fuentes cercanas a la tramitación de las expropiaciones, del todo así. Entonces, el día 17 de noviembre, se acababan de firmar algunos de los innumerables y tediosos trámites expropiatorios. Pero no los definitivos. Esos se culminarán, si no hay sobresaltos, en los próximos días. Según confirmaron fuentes cercanas a los propietarios de los suelos, para la semana que viene se ha citado a los expropiados por el Estado para la construcción de este tramo de vía de Alta Velocidad en los municipios de Pulpí y Cuevas del Almanzora para signar lo que se conoce como 'acta de ocupación', el último -ahora sí- documento que hace a Fomento titular indubitado de los suelos. Hasta entonces, los terrenos están en un limbo, pero siguen siendo de facto titularidad privada.

Fuentes oficiales del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora también ratificaron que tienen previstas reuniones de ADIF con los propietarios de dichos terrenos en próximos días.

Las fechas -21 de diciembre de 2011. El PP toma el relevo al PSOE. En el AVE entre Murcia y Almería hay cuatro tramos en obras a punto de finalizar. El resto, de tramos tienen el proyecto muy avanzado, según Fomento. -9 de septiembre de 2014. Después de tres años de parálisis, la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, anuncia la licitación a finales de año un tramo de AVE. -31 de julio de 2015. Sacyr se queda con las obras de construcción del tramo Pulpí-Cuevas. Pastor anuncia que las obras llegarán antes de que acabe el año (el 20 de diciembre son las elecciones). -Noviembre de 2016. Sacyr ha pedido rescindir el contrato y las obras aún no han comenzado.

Con la tramitación de las expropiaciones así, la contratista, Sacyr, no podría haber comenzado -aunque quisiera- las tareas previas para la obra, la única que de momento tiene visos de ejecución en el proyecto del AVE entre Murcia y Almería desde hace 1.610 días -tal y como se encarga de recordar el PSOE en todos y cada uno de sus actos públicos-. Pese a todo, ADIF comunicó entonces, a finales de noviembre, esto: «En este sentido Adif Alta Velocidad insta a la empresa adjudicataria a que inicie los trabajos del citado tramo». Desde entonces, no ha habido nuevas noticias oficiales al respecto. Sacyr, que ha sido requerida por este periódico en múltiples ocasiones a pronunciarse sobre su petición de ruptura del contrato, ha declinado ofrecer su versión de los hechos en todas estas ocasiones. Y desde ADIF se traslada que no habrá noticias nuevas hasta que, bien haya un acuerdo con la constructora para que ceje en su empeño de dejar la obra, bien se opte por la ruptura total y una nueva licitación del contrato. Ayer, IDEAL intentó recoger la versión de ADIF sin éxito.

El tramo Pulpí-Cuevas del Almanzora ha sido el único en el que ha habido novedades en los últimos cinco años de entre los 200 kilómetros de Línea AVE proyectada entre Murcia y Almería. El Gobierno se comprometió en septiembre de 2014 a iniciar los trámites para que las obras volvieran a la línea en este concreto tramo de unos 12 kilómetros de longitud sin conectar con el resto del trazado (al sur faltan otra decena de kilómetros para llegar a Vera, donde ya hay plataforma ejecutada, y al norte no hay línea AVE, sino la convencional del Cercanías entre Águilas y Murcia, que tiene dos estaciones en Pulpí).

El contrato con Sacyr se cerró a mediados de 2015, a pocos meses de las primeras elecciones generales (diciembre). Desde entonces, lo único que ha habido del AVE ha sido declaraciones públicas. Primero anunciando fechas de inicio de los trabajos que jamás se cumplieron -siempre coincidentes con días cercanos a los dos procesos electorales generales del país, el del 20 de diciembre y el del 26 de junio-. Después culpando de que las obras no se iniciaban a un trámite medioambiental de la Consejería de Medio Ambiente que se solventó la pasada primavera, en menos de un mes desde que se cursara la solicitud.