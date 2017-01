Las exportaciones agro almerienses pierden peso en Europa del Este

Las exportaciones agroalimentarias almerienses continúan aumentando. No obstante, aunque gana terreno en algunos destinos, sobre todo en los más habituales, lo cierto es que, según los últimos datos de exportación de la Agencia andaluz de Promoción Exterior-Extenda, de la Consejería de Economía y Conocimiento, analizados a su vez por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, está retrocediendo en países en los que los últimos años había ganado presencia Almería con su productos agroalimentarios, principalmente en aquellos que se encuentran ubicados en lo que se conoce como Europa del Este.

Un ejemplo de ello es que en el periodo al que hacen referencia la últimas cifras globales de exportación agroalimentaria, Almería envió a Lituania un 44% menos de volumen que en los primeros diez meses de 2015. Lo mismo ocurre con Letonia que representó un descenso del 47%. A estos destinos las empresas agro almerienses destinaron en 2016, entre enero y octubre, 10.062 y 6.757 toneladas respectivamente, cuando en el año anterior estos envíos fueron de 17.982 y 12.833 toneladas. Entre ambos países apenas representaron en 2015 el 1,6% de los envíos almerienses, pero un año después, esta cuota descendió al 0,8%. Otros destinos que también registraron un descenso en las exportaciones fueron Rumanía y Eslovaquia. En estos casos, también mercados minoritarios para los almerienses, el descenso fue del 25 y 18%, respectivamente.

Ganan cuota

Pero las pérdidas fluyeron hacia otros mercados, en mayor volumen, hecho este que hizo que, en general, se incrementases las exportaciones una vez más. Hungría, con un incremento del 22,3%; Portugal, con un aumento del 21,6%, y Dinamarca, con un 19,5%, fueron los tres mercados en los que mayor crecieron las exportaciones porcentualmente. En términos relativos tanto Portugal como Dinamarca, ocupan lugar entre los diez primeros destinos de las exportaciones agroalimentarias almerienses, teniendo en cuenta el volumen. Así, Portugal, con 59.474 toneladas se situó en séptimo lugar; y Dinamarca, con 46.491 toneladas ocupó el noveno lugar de las lista de los primeros diez, que cerró República Checa, hasta donde los almerienses enviaron 42.177 toneladas de productos agroalimentarios, aumentando los envíos un 15% en relación al mismo periodo del año anterior.

Más de un 15% también se aumentaron las exportaciones en volumen en mercados como el británico, hasta donde se enviaron 248.917 toneladas, cantidad que lo situó, a diferencia del año anterior por delante de Países Bajos, siendo el tercer destino por relevancia para las exportaciones almerienses; además de en Suecia e Irlanda.

Alemania sigue liderando el listado de principales destinos, incluso aumentó su recepción de productos de Almería un 11,8%, hasta llegar a las 689.835 toneladas.

Sevilla pasa a Almería

Sobre estos datos, Almería ya no ocupa la primera plaza del particular ranking provincial andaluz, puesto que pasó a ocupar Sevilla al crecer un 15,8% el valor de sus envíos en relación al mismo periodo del año anterior, mientras Almería lo hizo un 4,1%. Así, con dichas referencias, Almería generó 1.950 millones de euros mientras Sevilla superó los 2.135 millones de euros. En los diez primeros meses de 2015, Almería facturó por sus exportaciones agroalimentarias 1.872 millones, siendo la primera provincia andaluza, por delante de Sevilla, que se quedó en 1.844 millones de euros. Así, en estos momentos, la cuota que representa la exportación sevillana sobre la andaluza supera el 26%, mientras que Almería no llega al 24%.