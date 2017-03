Mickey y Minnie renuevan sus votos en París

Son pareja desde hace décadas. No se sabe a ciencia cierta cómo se conocieron, tampoco si él hincó la rodilla y le pidió matrimonio. Pero eso casi es lo de menos. Su historia de amor ha pasado de generación en generación. Y difícil es dar con alguien en este planeta que no sepa que la novia/pareja/mujer de Mickey se llama Minnie, y nadie duda de que Minnie bebe los vientos por el ratón que fue, es y será, por siempre jamás, el corazón del mundo mágico de Disney. Pues bien. Este año están de celebración. Se cumplen 25 años desde que se mudaran a París; bueno, desde que instalarán en Europa una segunda residencia. Y han decidido renovar sus votos. ¿Cómo? Pues tirando la casa por la ventana. Porque Disney no sabe hacer las cosas si no es a lo grande. De nuevo se confirma que la máxima por la que se rige esta factoría de sueños es que si uno puede imaginarlo es que es posible hacerlo.

El pistoletazo de salida de los actos de las bodas de plata de Disneyland París tendrá lugar el 25 de marzo. Ese día se descubrirá en lo que los responsables de la multinacional llevan ya casi un lustro trabajando. Sí, porque aquí no se ha dejado ningún detalle a la improvisación. De hecho, en los dos últimos años hasta una decena de atracciones cerraron (de forma escalonada, eso sí) para renovarse completamente. Podría decirse, en cierto modo, que el parque francés se reabre, vuelve a estar de estreno. Con tal mimo se ha organizado todo que no es de extrañar que la semana pasada Disney apareciera en el tercer puesto en el ranking de las empresas con mejor reputación del mundo.

Desde ya el parque está al 100% de actividad. En las últimas semanas se reabrió la 'Big Thunder Mountain' y también el 'Vuelo de Peter Pan'. Asimismo, tras la Navidad, ha lanzado la 'Temporada de la Fuerza' que transportará al visitante al mundo de Star Wars con personajes como Darth Vader o Chewbacca. Es la primera vez que el parque dedica un espacio específico al universo Star Wars, que incluye desfiles, atracciones tematizadas y un espectáculo nocturno, con proyecciones y efectos especiales. Y, atención a los amantes de la fuerza, porque en este 25 aniversario la aventura continúa con el 'Star Tours' que en nada abrirá sus puertas.

A partir del 25 de marzo el parque comenzará las celebraciones oficiales de su 25 aniversario, momento en el que Mickey y Minnie estrenarán nueva indumentaria. Sólo una pista, que han avanzado para los más curiosos: visten de azul. Ese día, además, discurrirá por primera vez la nueva cabalgata, con ocho flamantes carrozas, en la que Mickey volverá a verse acompañado de todos sus amigos, en el que no faltarán las princesas y en el que un enorme dragón sobrevolará el parque, al tiempo que una tortuga buceará entre los miles de niños y mayores que reunirá el espectáculo. Más de cien bailarines participan en la Disney Stars on Parade. Asimismo, ya entrada la noche, Disneyland presentará el espectáculo nocturno Disney Illuminations, donde Mickey Mouse, quién si no, será el encargado de conducir a los visitantes al corazón de las historias Disney con tecnología de última generación, efectos especiales, fuegos artificiales, juegos de luz y proyecciones.