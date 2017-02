Diez planes para celebrar San Valentín en Almería

Sí, San Valentín es mañana. El día 'D' para sorprender a tu pareja ya ha llegado. ¿Tienes ya plan o te has quedado en blanco y aún no tienes ninguna alternativa? Si aún estás a expensas y no se te ocurre nada, aquí tienes algunos que podrían sacarte del apuro para superar con nota la cita con Cupido. Que las prisas no te jueguen una mala pasada.

1. Una película (y gratis): «Azul y no tan rosa»

Si andas regular de dinero, esta puede ser una de las alternativas que más se adecúen a ti. La Filmoteca de Andalucía proyecta en Almería -en la sala del Museo de Almería, en la calle Hermanos Pinzón- el largometraje de Miguel Ferrari «Azul y no tan rosa». De 114 minutos de duración, y rodada en Venezuela, el film relata una historia con diversos amores. El primero, el de Diego y Fabrizio, una pareja de chicos que deciden formalizar su relación yéndose a vivir juntos. Y por otro lado, el fraternal de Diego y su hijo, Armando, que vuelve de forma inesperada a su vida después de largos años sin saber nada de él. El joven llega desde España con un buen puñado de reproches hacia su padre, lo que no hará nada fácil la convivencia entre ambos. Además, a Fabrizio un grupo de homófobos radicales le dan una paliza y le dejan en coma. Se proyecta en sesión única, a las 19 horas del martes 14. Y es... ¡Gratis!

2. Un concierto clásico en un marco incomparable

Si tienes la sensibilidad -artística en este caso- a flor de piel, este plan se ajusta a ti. A las 20 horas del martes 14, el marco absolutamente incomparable de la Iglesia del Convento de las Puras (que tiene su acceso por la calle José Ángel Valente) será escenario de un concierto de la Coral Polifónica de la Universidad de Almería. La belleza del entorno, en pleno corazón del Casco Histórico, el encanto del recinto eclesiástico y la sonoridad de las voces son puntos determinantes a su favor. El concierto será dirigido por Jurgita Juozuniene. Es gratuito, pero el aforo es limitado. Así que, si optas por este plan no lo dejes para última hora. Mejor esperar unos minutillos que quedarte a las puertas y sin poder entrar.

3. Un menú diferente para una noche especial

Si eres de los que conquista con el paladar, este plan puede ajustarse a ti: un menú para dos de comida oriental. ¿Qué te parece? El restaurante Sak Delicatessen te propone una cena inolvidable en su salón de Aguadulce (Roquetas de Mar). Los sabores más sofisticados de la tierra del sol naciente para los amantes... del gourmet. El menú incluye seis platos y postre para compartir, además de una bebida por comensal y un cóctel de bienvenida. Y todo -en oferta- por 45 euros. Si quieres conocer más en profundidad el plan, visita la web de Oferplan, donde podrás adquirir el menú.

4. Ponte en los fogones

Si eres un cocinillas y prefieres enfundarte el mandil y demostrarle a tu pareja tus dotes culinarias, lo mismo necesitas alguna idea para currarte una receta que sorprenda a tu media naranja. En la web http://recetasdecocina.ideal.es/ puedes encontrar algunos platos con los que sonrojar de nuevo a tu amor. Los hay para todos los niveles. Incluso, para aquellos que no tienen demasiado tiempo para esmerarse en los fogones. En una hora puedes tener listas unas albóndigas de boquerones para chuparte los dedos o un carpaccio de gambas de lujo.

5. La ruta almeriense de San Valentín

En la Catedral de Almería se han hallado documentos que constatarían la donación por parte de un fiel oriundo de un cuerpo envuelto en una sábana cuyo nombre alentó la leyenda: Valentinus. Durante varios años, los 14 de febrero se le rindió pleitesía en el templo mayor de la Diócesis mediante una representación, ya que de dicho cuerpo no existen restos a día de hoy en la Catedral. Pero a finales de los 60, según relata el escritor almeriense Alberto Cerezuela en su obra 'Enigmas y Leyendas de Almería', el Vaticano prohibió la celebración de la festividad por su origen pagano. Así que el ritual acabó por suspenderse. Sin embargo, la leyenda continúa vigente y arraigó en la población de la ciudad. El artista Jesús de Perceval le dedicó un bajorrelieve que a día de hoy está expuesto en la plaza de Campoamor, a pocos metros de la Catedral. Y en torno a él, centenares de candados dan muestra de las plegarias por el amor eterno. Quizá el día 14 sea una fecha perfecta para pasarte por la ferretería y, candado en mano, hacer la ruta almeriense de San Valentín entre la Catedral y la plaza de Campoamor. Además, los vecinos del Casco Histórico la han engalanado especialmente para la ocasión.

6. Regálale a tu enamorad@ una escapada

¿Puede haber más romántico que poder decirle a tu pareja: haz la maleta, que nos vamos de viaje? Probablemente no. Bien lo saben las compañías de viaje, que por estas fechas sacan algunas promociones. Por ejemplo, Vueling (que opera los vuelos de Almería a Barcelona) tiene ahora mismo vigente un descuento para aquellos que compren dos billetes de avión y vuelen entre el 17 de febrero y el 3 de abril de este año. Iberia, por su parte, ha lanzado una oferta (con descuentos) para que puedas regalarle a tu pareja la cantidad que tú decidas en un vale por billetes de avión. Así, tu media naranja podrá elegir a dónde quiere viajar contigo. Si eso de despegar te da yuyu, Renfe te propone 18 destinos románticos en España. Buceando por su web puedes encontrar descuentos de hasta el 70% en los billetes.

7. Date un capricho y relájate en un spa

Pasar San Valentín bajo los relajantes chorros del agua puede ser un plan de lo más placentero para romper con el mundanal ruido al lado de tu pareja. Algunos de los spa existentes en Almería han lanzado ofertas para ello: desde circuitos termales a masajes pasando por relajantes baños en vino. Lo difícil está en elegir a dónde ir, porque la oferta del balnearios es muy amplia. Desde los más tradicionales e históricos de Sierra Alhamilla o Alhama de Almería a los urbanos de la Plaza de la Constitución (plaza vieja) o los existentes en zonas turísticas como El Toyo o La Envía. Piensa qué entorno te llena más y ajusta el plan a tu bolsillo.

8. Un libro patrio, almeriense, firmado por su autor

Es un regalo socorrido y, además, alienta buenos hábitos, como la lectura. ¿Por qué no comprarle a tu chico o a tu chica un libro? Algunas librerías han lanzado ofertas para avivar el amor por la lectura. Pero, además, los hay que han organizado eventos específicos. La librería Bibabuk de la capital, en la avenida Federico García Lorca número 57, celebrará una firma romántica de autores almerienses. La cita comienza a las 18 horas, y asistirán los escritores Emma Maldonado, Cosmin Stircescu, Saray Santiago, Fran Cazorla y Guadalupe Vera. ¿Por qué no decirle cuánto le quieres con unas cuantas letras? Además, junto con unas flores y unos bombones, hacen un regalo perfecto.

9. Mirar el atardecer desde La Alcazaba

La entrada es gratuita, y desde la atalaya se obtienen las mejores imágenes de la capital almeriense. Una visita vespertina al gran monumento obliga a transitar por la zona más romántica de Almería, su casco antiguo, y encima permite ver desde un lugar privilegiado uno de los mejores atardeceres de todo el mundo. El horario de visitas para este 14 de febrero es de 9.00 a 18.00 horas. Se prevé que el ocaso sea a las 18.50 horas, por lo que no te dará tiempo a ver el sol completamente puesto. Pero sí que podrás disfrutar de los tonos naranjas y rosáceos de las últimas horas del día del invierno almeriense. Además, al bajar puedes tomar un te en las teterías de La Almedina o hacer tiempo paseando para tomar unas tapas por el entorno de la calle Real. Está a cinco minutos y es todo un placer para los sentidos.

10. Un paseo en bici, un par de toallas, unos bocatas y una botella de vino

Simple, barato y, además, sorprendente. Vives en Almería, un lugar absolutamente privilegiado del mundo, con un tiempo espectacular que permite disfrutar al aire libre prácticamente todos los días del año. ¿Por qué no aprovecharlo? Saca del trastero las bicis y proponle a tu pareja un plan diferente: un paseo a pedales, un café en alguna terraza con encanto y un picnic en un parque o en la playa. Sólo necesitas preparar la cesta con un par de copas y una botella de vino -o de refresco- y algo para picar. El resto, ya lo ponéis vosotros... y el maravilloso paisaje almeriense.