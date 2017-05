Kerber cae en primera ronda de Roland Garros

En un día de un calor sofocante en París, la alemana Angelique Kerber no soportó la presión y se convirtió en la primera número 1 mundial que se despide en su debut en Roland Garros, en una jornada con pleno de victorias para la armada masculina española.

Con casi 30 grados y mucha humedad, Kerber saltó a la pista central en segundo turno y cayó ante la rusa Ekaterina Makarova (40ª), en dos sets (6-2 y 6-2). Este es el segundo año consecutivo que Kerber cae en su primer partido en París. "La presión siempre está, especialmente en los grandes torneos. Ahora tengo que reencontrarme a mí misma e intentar olvidar la temporada de tierra para concentrarme en la hierba", dijo la alemana.

Antes, inauguró el torneo en la central la checa Petra Kvitova, en su primer partido desde que fuera herida en su casa el 20 de diciembre por un asaltante armado con un cuchillo. Derrotó a la estadounidense Julia Boserup, 6-3 y 6-2. "No he tenido tiempo de entrenarme, sólo dos o tres semanas, pero estoy contenta. La manera en la que he jugado no es lo más importante", dijo la checa, que finalizó el partido entre lágrimas.

También se emocionó al cerrar su triunfo la puertorriqueña Mónica Puig, ante la veterana italiana Roberta Vinci, de 34 años, por 6-3, 3-6 y 6-2. "Nunca había ganado a Roberta en competición. Es una jugadora muy dura, sobre todo en tierra batida. Hay que ponerlo todo, batirse duro", señaló cuando le preguntaron por sus lágrimas al acabar.

Como el año pasado en su debut, no superó la primera ronda la española Sara Sorribes, eliminada por la suiza Timea Bacsinszky, por 6-1 y 6-2.

Pleno de la armada masculina

En categoría masculina, salieron mejor las cosas a los españoles. Superaron el debut Pablo Carreño (N.20), Albert Ramos (N.19), Guillermo García-López (153º ATP) y Tommy Robredo (271º), los dos últimos en el cuadro gracias a su ranking protegido -mecanismo para guardar la plaza en caso de lesión-.

"Ganas un partido de estos épicos y al día siguiente eres otro. Ahora hay días que me encuentro bien, otros más o menos", dijo Robredo, de vuelta a un Grand Slam tras año y medio lastrado por varias problemas físicos. El jugador, de 35 años, venció al británico Daniel Evans (5-7, 6-4, 6-3 y 6-1), Ramos batió al rumano Marius Copil (6-7, 6-1, 6-4 y 6-2), Carreño al alemán Florian Mayer (6-4, 6-2 y 6-2) y García-López al luxemburgués Gilles Muller (6-7 (4/7), 7-6 (7/2), 6-2 y 6-2).

Entre los favoritos, el austriaco Dominic Thiem superó con gran autoridad al australiano Bernard Tomic, 6-4, 6-0 y 6-2, en sólo una hora y 20 minutos. El martes, en la segunda jornada, Rafael Nadal inicia la búsqueda de su décima corona ante el local Benoit Paire, mientras que el vigente campeón Novak Djokovic debuta ante el español Marcel Granollers.