Federer se cita con la historia

A lo largo de los últimos años expresiones como “Quizá sea la última final de ‘Grand Slam’ en la que se vea a Roger Federer”, “Difícilmente ganará el suizo otro grande” han sido frecuentes. Desde Australia 2009, cuando Roger cayó ante Rafa en la final, su declive e incluso su retirada, han estado en boca de todos. Pero Federer, empeñado en callar bocas y demostrar por qué es el mejor tenista de la historia, llegó a su vigésimo octava final de ‘Grand Slam’, al vencer a su compatriota Stan Wawrinka 7-5, 6-3, 1-6, 4-6 y 6-3.

La evolución de Wawrinka en los últimos años, en los que ha ganado un Abierto de Australia, Roland Garros y el Abierto de los Estados Unidos, no le confiere favoritismo frente a su ‘maestro’. El de Lausana ha perdido 18 de los 21 enfrentamientos con Roger, y ese duro dato presionó demasiado sobre la mente de Stan, que esta vez no pudo apuntar con su dedo a su sien, gesto característico cuando gana partidos. El primer set fue la puntilla para estas sensaciones. Stan jugó bien y dispuso de oportunidades (tres ocasiones de rotura), pero la figura de Roger es muy alargada y él sí aprovechó su oportunidad y cerró el set por 7-5 a la cuarta bola de ‘break’. El duro golpe hundió a Stan y dio alas a Federer, que a sus 35 años y en partidos a cinco mangas sabe que anotarse la primera es vital para encarar la victoria. Apenas hizo daño Wawrinka al resto y tan solo ganó cinco puntos sobre el saque de Federer, insuficiente para contrarrestar el juego de Roger, que voló sobre la pista, se anotó un ‘break’ en el sexto juego y puso la contienda 2-0. Y Federer se durmió. El suizo se echó una siesta de media hora en la que Wawrinka, aquejado de dolores en la rodilla, consiguió llevarse las dos siguientes mangas (6-1 y 6-4). Roger se despistó y pese a que la estadística jugaba a su favor (nunca perdió un partido en Australia tras ir 2-0) tuvo que cerrar el partido en el quinto set como ante Nishikori. No sin sufrir, ya que hasta que consiguió romper en el sexto juego, tuvo que salvar dos puntos de rotura. Federer sentenció a su amigo y compañero Wawrinka y el domingo disputará una final más de ‘Grand Slam’, en la que luchará contra Nadal o Dimitrov y contra su propia historia, la cual espera desde 2012 que levante su décimo octavo ‘grande’. “Siento que todo ha pasado muy rápido para llegar hasta aquí”, comentó Roger sobre la situación de haber llegado a la final tras seis meses fuera de competición. “Veré el partido entre Rafa y Grigor por televisión”, declaró el suizo sobre su posible rival en la final.

Cayeron Carreño y García López

No pudieron llegar a su segunda final de ‘Grand Slam’ consecutiva Pablo Carreño y Guillermo García López. La pareja española cayó ante una de las mejores formaciones de la historia, los estadounidenses Bob y Mike Bryan. Los hermanos se llevaron la victoria por 7-6 (1) y 6-3 y jugarán la final contra Henri Kontinen y John Peers. También quedó definida la final femenina, en la que estarán las hermanas Williams. Venus se deshizo de su compatriota CoCo Vandeweghe en tres sets (6-7 (3), 6-2 y 6-2) y disputará su primera final de ‘Grand Slam’ desde Wimbledon 2010. Será la novena final de un grande entre las hermanas, ya que, tras Venus, Serena no tardó en quitarse de en medio a la croata Mirjana Lucic-Baroni en 52 minutos (6-2 y 6-1). Serena venció en seis de las finales con su hermana, mientras que Venus solo lo pudo hacer en dos ocasiones. La única en Australia se la llevó la menor de las Williams, Serena. Además, la actual número dos del mundo puede superar a Steffi Graf como la mujer con más ‘Grand Slam’ de la historia. Hasta ahora ambas están empatadas a 22.