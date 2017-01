Djokovic, eliminado de Australia por el 117 del mundo

Sorpresón en el Abierto de Australia. Novak Djokovic, campeón en seis ocasiones y defensor del título los dos últimos años, ha sido eliminado por el uzbeko Istomin, número 117 del mundo por 6-7, 7-5, 6-2, 6-7 y 4-6 en cuatro horas y 48 minutos de partido.

Novak Djokovic no había perdido tan pronto en un torneo del Grand Slam desde 2008 en Wimbledon. "Es un partido de tenis, y en un día cualquiera se puede perder", reconoció el serbio tras la derrota. "Intenté lo mejor que pude y no funcionó. No creo que el problema sea físico. Los dos parecíamos bien después de cuatro horas y media", añadió.

Además, el serbio dejó entrever dudas sobre su calendario a partir de ahora al señalar que "no se cuál es mi programación ahora mismo. Solo quiero volver a casa con mi familia". Notablemente disgustado, Djokovic tiró de ironía al ser preguntado por lo que se llevaba del partido: "Cojo mis bolsas y me voy a casa". Y es que el golpe ha sido furo para el serbio, que en los últimos siete años solo había perdido una vez contra un jugador fuera de los cien primeros, cuando cayó derrotado en primera ronda de los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro ante el argentino Juan Martín del Potro.

"La mayor victoria de mi carrera"

Denis Istomin, que se mostró como un rival duro de roer desde el primer set, confesó que era "la más grande de mi carrera". El tenista uzbeko confesó además que "desde el tercer set tenía calambres en el muslo" y reconoció que "ahora puedo sentir que puedo jugar contra estos tíos al mismo nivel".

Ahora, Istomin se medirá en tercera ronda con el español Pablo Carreño. Además, elimina al segundo favorito del torneo, con lo que despeja el camino de Rafa Nadal hacia una hipotética final en este lado del cuadro.