Muguruza camina sola en Australia

La hispano venezolana Garbiñe Muguruza confirmó sus opciones en el Abierto de Australia con una trabajada victoria ante la estadounidense Samantha Crawford en dos sets (7-5 y 6-4). En el ambiente previo al partido se especulaba con las molestias físicas de Muguruza, quien en su debut tuvo que recibir atención médica. Pese al vendaje alrededor de su muslo derecho, Garbiñe jugó sin aparentes molestias durante el encuentro y mostró una movilidad superior a la de la primera jornada. Con Muguruza en perfecto estado, Crawford demostró ser una jugadora de futuro, con una gran derecha y golpes muy potentes y profundos que rompen los esquemas de una jugadora explosiva y sin miedo a los intercambios como Garbiñe. El partido comenzó con un 3-0 claro para la caraqueña, pero la derecha de Crawford entró en calor y consiguió nivelar el marcador hasta el 5-5, cuando cedió su saque para que entonces sí, Muguruza cerrase el primer parcial. Tras un primer set llenó de roturas, los saques sí funcionaron en la segunda manga y tan solo un punto de ‘break’ finiquitó el partido. Con 4-4 en el marcador y saque para Crawford, la estadounidense cedió el único punto de rotura del segundo set, Muguruza lo aprovechó y selló su pase a la tercera ronda del torneo, donde tendrá enfrente a la tenista que la apeó del pasado Abierto de los Estados Unidos, la letona Anastasija Sevastova. Tras la victoria, la hispano venezolana ha destacado la “capacidad para mantener la concentración ante una jugadora que pega muy fuerte” y ha señalado que ha trabajado mucho para estar en Melbourne.

No pudo completar el pleno en chicas Carla Suárez, que cayó en dos sets ante la joven rumana Sorana Cirstea por un marcador de 7-6 (1) y 6-3. La clave del partido estuvo en el primer set, cuando la gran canaria se adelantó con un ‘break’ en el primer juego, que no pudo mantener y que acabó con la manga en el ‘tie break’. No hubo historia y la joven jugadora rumana se llevó siete puntos seguidos para adjudicarse el primer set. Carla, mermada físicamente por esa lesión en el hombro de la que aún no se ha recuperado, intentó ofrecer batalla en el segundo set, pero Cirstea, más rodada este año (hasta cinco encuentros disputó previos a este), aprovechó las oportunidades que brindó el servicio de Carla y cerró el partido con un 6-3. Las dudas físicas de Carla ponen en entredicho su participación en la próxima eliminatoria de Copa Federación, que se celebrará del 11 al 12 de febrero contra la República Checa. “Si el hombro está con dolor no jugaré”, declaró en rueda de prensa Carla. Con esta derrota, la gran canaria no pudo defender los cuartos de final conseguidos el año pasado, por lo que perderá 315 puntos que provocarán caer en el ranking hasta la decimoquinta posición, en función del resto de resultados.

Roger Federer continuó con las buenas sensaciones de su debut y añadió una victoria más a su casillero en ‘Grand Slams’, donde acumula 309. El suizo derrotó al estadounidense de 20 años Noah Rubin en sets corridos, 7-5, 6-3 y 7-6 (3), para certificar su pase a la tercera ronda. El siguiente encuentro será la verdadera prueba de fuego para el actual número 17 del mundo, quien tendrá enfrente al checo Tomas Berdych, al que ha vencido en 16 de las 22 ocasiones en las que se han enfrentado. Además, las últimas seis victorias han caído del lado del suizo, la último en este mismo torneo el año pasado.

El resto de la jornada dejó el pase a la siguiente ronda de Andy Murray, Kei Nishikori, Stan Wawrinka y Angelique Kerber, que derrotaron a Andrey Rublev, Jeremy Chardy, Steve Johnson, y Karina Witthoeft respectivamente. En el capítulo de eliminaciones sorprendieron las caídas del ídolo local Nick Kyrgios en cinco sets ante el italiano Andreas Seppi, quien remontó tras ir dos sets abajo y la del croata Marin Cilic, que sucumbió ante el británico Daniel Evans en cuatro sets.