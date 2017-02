Fernando Verdasco: «Esta generación tiene el broche de oro desde hace tiempo»

A sus 33 años, Fernando Verdasco aún tiene hambre de títulos y tenis en su raqueta para competir con los mejores. En Doha pudo vencer a Novak Djokovic, al disponer de cinco bolas de partido, y en Australia fue también el serbio el que le apeó del ‘Grand Slam’. En 2016 consiguió anotarse un título en Bucarest (el séptimo de su carrera) y para 2017 sus retos pasan por mantener el buen nivel durante todo el año y por qué no, ayudar a España a conseguir la sexta ensaladera. Un reto para el que el madrileño asegura estar disponible.

-Pregunta. ¿Cómo han sido sus sensaciones al principio de temporada? ¿Se ve distinto el tenis ahora que usted es más veterano?

-Respuesta. Bastante contento de cómo empecé en Doha. Perdí las semifinales con Djokovic teniendo bolas de partido, pero bueno, al final lo importante es el nivel que di durante todo el torneo. Creo que es la línea a seguir en toda la temporada, estar a ese nivel el máximo de semanas posibles y ver si pudo cuajar un buen año.

-P. Tras tener bolas de partido contra Djokovic en Doha y enfrentarse a él en Australia, la derrota del serbio contra Denis Istomin, ¿No le deja la sensación de que usted pudo haber dado la sorpresa antes que él?

-R. Cada partido es diferente. Istomin estuvo muy acertado, dio un gran nivel. Además, jugaron de día y las condiciones entre día y noche en Australia son muy diferentes. Al final no se me queda la sensación de que podía haber sido yo quien lo derrotase en Australia, yo hice todo lo que pude, a lo que se sumó que tuve un mal día. Fueron unas semanas en las que por motivos personales tampoco estuve al 100 % entrenando y con la mentalidad puesta en el torneo. Todo eso y jugar contra Djokovic dificulta mucho más la situación. Al final fue una pena.

-P. Haber llegado a la madurez tenística, ¿Le ayuda a ver su carrera con otra perspectiva? ¿A valorarla más?

-R. Yo creo que al final, lo que he conseguido ahí está y estoy muy contento de haberlo hecho. Pero ahora, sobre todo a partir de los 30, para nada me conformo con eso, voy a luchar por ganar muchas otras cosas. Nunca sabes lo que vas a conseguir de aquí al futuro, ni tú ni nadie, solo sé que voy a esforzarme por conseguirlo.

/ Verdasco es embajador de Peugeot. R.C.

-P. ¿Cómo es su relación con Conchita Martínez? ¿Cómo valoraría ser convocado para próximas eliminatorias de Copa Davis?

-R. Mi relación con Conchita es excelente, siempre me he llevado super bien con ella. La realidad es que es difícil estar ahí, hay muchos jugadores por encima de mí en el ranking. De cara a siguientes eliminatorias ya veremos las posibilidades que puedo tener de estar o no, pero a mí personalmente la Copa Davis me ha dado muchísimo y estoy encantado de jugar, no hay ningún problema de ir. Durante toda mi carrera he faltado a eliminatorias por motivos personales, por lesiones, porque no me han convocado, pero mis últimas ausencias no son porque no quiera jugar la Davis. Ojalá que en un futuro no muy lejano pueda volver a estar en el equipo español.

-P. ¿Sería el broche de oro a la generación de Nadal, Ferrer, Feliciano y tantos otros, conquistar otra Copa Davis?

-R. Yo creo que al final esta generación ha ganado ya mucho. Yo tengo tres Copas Davis y era un sueño desde pequeño conseguir ganar este torneo. En ese sentido la armada ya ha cosechado muchísimo. Tampoco veo que si ganase más fuera el broche, creo que el broche de oro esta generación ya lo tiene desde hace mucho tiempo, pero igualmente siempre vamos a intentar conseguir más. Nunca nos vamos a quedar parados. Ojalá que tengamos la suerte de darle a España otra Copa Davis.

-P. Tras lo visto en Australia, ¿Son Federer y Nadal un estímulo para seguir compitiendo pese a la edad?

-R. Está claro que el tenis ha avanzado mucho en temas de recuperación de lesiones y las carreras se están alargando mucho respecto a hace unos años. Hace 10 años cualquier jugador que pasase de los 30 años era casi un milagro, se veía como algo muy complicado. Hoy en día muchos jugadores con lesiones se recuperan, entre los que yo me incluyo. Tuve lesiones de rodilla y espalda a partir de los 27 y hoy, con 33 sigo entre los 40 primeros del mundo. Esto nos permite luchar contra los más jóvenes. Otros ejemplos son Roger Federer, que acaba de ganar Australia con 35 años y está claro que es el mejor jugador de la historia, y Feliciano López, que ahora tiene 35 y desde los 32 ha dado su mejor tenis.

-P. Usted que ha sido un jugador que podría calificarse como «temperamental», ¿Cómo valora las actitudes de Kyrgios y otros jóvenes del circuito?

-R. ¿Qué te voy a decir? (risas). Kyrgios también es un poco especial, tiene un talento increíble, pero su actitud a lo mejor no es la de un gran campeón. Cada jugador es diferente, lo que está claro es que su forma de comportarse tanto dentro de la pista como fuera puede ser un poco fuera de tono. No voy a entrar en polémicas. Es su forma de ver las cosas, su forma de ser. Si él cree que es la correcta y se equivoca pues se equivocará él y aprenderá con el tiempo. Pero no solo él, Bernard Tomic es otro que tiene un talento increíble, pero a veces por sus formas de hacer las cosas no está más arriba. Son generaciones nuevas, con la experiencia vas madurando, de aquí a unos años veremos si siguen con la misma actitud o cambian.