El Francia-España, en tierra batida

Francia ha elegido la tierra batida para enfrentarse a España en el partido por la permanencia en el Grupo Mundial de la Copa Federación de tenis femenino, en Roanne, cerca de Lyon, el 22 y el 23 de abril, anunció este martes la Federación Francesa (FFT). Francesas y españolas fueron eliminadas en la primera ronda por suizas y checas, respectivamente. El partido tendrá lugar al inicio de la temporada de tierra batida, justo antes del torneo de Stuttgart.

Las dos mejores jugadoras españolas son especialistas en esta superficie, Garbiñe Muguruza, actual campeona de Roland-Garros, y Carla Suárez, dos veces cuartofinalista. Esta última no disputó la primera ronda perdida contra las checas. Esa derrota no debe empañar el trabajo de Conchita Martínez al frente de los equipos tanto de Copa Davis como de Copa Federación. En el caso de las chicas, la ex tenista ha unido a la causa a Garbiñe Muguruza, quien hasta el partido con Pliskova, no conocía la derrota en esta competición en partidos individuales (siete victorias consecutivas) y ha dado un soplo de aire fresco a Lara Arruabarrena. La vasca, pese a no conseguir ninguna victoria ante las checas, logró dar una buena imagen y cuajar un buen tenis en sus dos partidos, ante tenistas, a priori, de mucho más nivel.

Por ello, esta Copa Federación, al menos, deja lo positivo de que pueda servir de espaldarazo para Arruabarrena, y para Sara Sorribes, que pese a su juventud cuenta sus partidos como victorias en la Copa Federación. Para evitar volver a la segunda división del tenis mundial, España deberá superar una eliminatoria que se disputará del 22 al 23 de abril en la Halle Vacheresse (4.600 plazas), donde juega habitualmente el equipo de baloncesto de la Chorale de Roanne.