Donald Trump desvela que su deportista favorito es Rafa Nadal

"Mi jugador favorito es Rafa Nadal. Me encanta Rafa. Hablamos de un chico que siempre quiere ganar. Siempre. Es un ganador".

Así de claro se expresó el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que tomará posesión el próximo viernes.

No correspondido

Hace unos días, el propio tenista español reveló en una entrevista en 'El Español' que Trump no era su estilo. "He estado en Estados Unidos cuando Trump estaba haciendo la campaña electoral", declaró.

"Es verdad que la forma de hablar (de Trump) a mí no me gusta porque no es el estilo que aprecio, su forma de expresarse... Como no soy de un perfil arrogante, no es mi estilo", añadió Nadal, reconociendo, no obstante, que la política estadounidense "es un tema que me queda lejano y tampoco conozco del todo bien".