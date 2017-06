Condiciones perfectas para la práctica del motociclismo. Así recibió Mugello a los pilotos del Mundial en un gran premio que aspira a batir su propio récord de asistencia -elevar la cifra de asistentes por encima de los 100.000 con la pista del aumento de un 15% en la venta anticipada de entradas-, en uno de los trazados más técnicos y estéticos del campeonato. Sobre todo en los primeros entrenamientos, los matinales, con menos temperatura, los tiempos se acercaron muchos a los de récord, algo que costó mejorar por la tarde por el calor que cayó sobre una pista que empieza a necesitar un reasfaltado, un tema que los pilotos llevaron a la Comisión de Seguridad de los viernes tras sufrir más de lo habitual con los baches.

Con todo esto, y con las pruebas de neumáticos, el sempiterno tema que termina siendo crucial pero que suele quitar el foco de los protagonistas en las jornadas de arranque de los grandes premios, los resultados al final del día no enseñaron la situación real de la parrilla. Mugello es un circuito que le suele ir bien a la Yamaha, en el que Marc Márquez estuvo a punto de ganar en 2016 -el de Cervera señaló a su compañero Dani Pedrosa como uno de los favoritos- y en el que Crutchlow terminó primero, y en el que es el fin de semana más importante para Ducati, una moto que acumula muchos kilómetros en su circuito de rodaje. Tantos como para que su piloto de pruebas, Pirro, terminase cuarto en la clasificación combinada de los dos entrenamientos del viernes.

«Veremos si somos capaces de lograr ese 'feeling' perfecto para mí en este momento y en este circuito, porque realmente la moto tiene mucho potencial aquí. Hay muchos pilotos de Ducati que están rodando rápido y la moto está para luchar por la victoria». Luchar por la victoria. Palabras mayores salidas de la boca de Jorge Lorenzo pese a terminar décimo y con las Ducati de Dovizioso, el mencionado Pirro, Barberá y Bautista por delante. «No estamos muy lejos. Al final estamos a medio segundo, pero hay que mejorar ese medio segundo y hay que intentar hacerlo en los entrenamientos que nos quedan mañana», añadió el balear. En ese 'top 10' también entraron las Yamaha de Folger, Zarco y Viñales, este último después de sufrir una espectacular y dura caída en el entrenamiento vespertino a unos 190 kilómetros por hora, incidente sin consecuencias físicas reseñables más allá de un golpe en el brazo izquierdo. «Hacía tiempo que no me caía tan fuerte. Recuerdo Sachsenring el año pasado, cuando me caí en la bajada. Y ni punto de comparación con esta. Realmente ha sido una caída dura», reconoció Viñales.

El líder de la general restó importancia al golpe en el brazo -«Me dolía pero sobre la moto podía pilotar perfecto, así que pienso que para el domingo no tendré ningún problema»-, punto del que casualmente también se quejó Rossi, renqueante aún del accidente de la pasada semana entrenando motocross y que en casa terminó decimocuarto, aunque sólo a seis décimas del más rápido. «Mugello ya es de por sí un circuito muy exigente, así que aún lo es mucho más si no estás al cien por cien», confesó el italiano, a la vez que reconocía su sorpresa por unas molestias en el brazo. «No me esperaba tanto dolor. En las aceleraciones lo he pasado mal esta mañana. Por suerte, después, fuimos a la clínica y allí trabajamos la zona. Por la tarde sí que he tomado calmantes que me han bajado el dolor», destacó Rossi.

Los otros dos favoritos, Márquez y Pedrosa, dejaron diferentes sensaciones. El primero de nuevo despistó con esos primeros días que acostumbra a completar últimamente muy centrado en buscar una moto competitiva y no tanto una vuelta rápida. «De momento es difícil decir dónde está cada uno, porque los viernes se prueba la puesta a punto, neumáticos. Pero creo que Dani es muy fuerte en ritmo de carrera, y ahora mismo sería uno de los favoritos», apuntó Márquez. Un guante que Pedrosa prefirió no recoger, como está con el perfil bajo de piloto que tiene que confirmar que está de vuelta con su mejor versión. «Siempre he trabajado pensando en mis sensaciones. Es lo que me importa y al final eso es lo más importante para el piloto. Es pronto para pensar en el campeonato», contestó Pedrosa esquivando ese favoritismo.