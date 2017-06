Llega el Gran Premio de Italia al precioso y técnico circuito de Mugello, ubicado en la Toscana, una prueba con mucha carga emocional y con mucho por dirimir en el aspecto deportivo. El 'paddock' italiano estará presidido a lo largo de todo el fin de semana por el recuerdo del recientemente fallecido Nicky Hayden, en lo simbólico y en lo tangible, con sus cuatro motos 'europeas' expuestas -la Repsol Honda, la Marlboro Ducati, la Honda Open de la escudería Aspar y la última Honda con la que había competido en Superbikes- y un retrato del sonriente estadounidense con una de sus declaraciones relacionadas con su amor por el deporte de las dos ruedas: 'Correr en moto es una forma de vida para mí. Es lo que yo sé, es lo que siempre he hecho, lo que hace mi familia, mis amigos, y es realmente más que un trabajo. Es una pasión'. Aunque no sólo el recuerdo de Hayden sobrevolará estos días Mugello -el domingo se cumplirán con 69 segundos de silencio, su número, como homenaje-: el sábado se cumplirá el primer aniversario de la muerte de Luis Salom, en un trágico accidente en el circuito de Montmeló. Recuerdos duros para unos días en los que el Mundial de MotoGP va a tener mucho que decidir.

«En mi opinión esta pista tiene que ser mejor que Jerez para nuestra moto», aventuró Jorge Lorenzo, fuera del juego por el título pero uno de los hombres a los que todo el mundo mira de refilón para ver si, finalmente, está o no está en el sitio que sobre el papel le corresponde. «Hay una recta muy larga y esto ayudará a recuperar un pelín respecto a los otros. Hay curvas que no son tan de girar, son bastante amplias y buenas para nuestra estabilidad. También hay frenadas fuertes, ahí somos fuertes».

Ducati, tanto con Lorenzo como con Andrea Dovizioso, tratarán de unirse en casa y en un trazado favorable, al cuarteto de favoritos, un grupo en el que esta vez Valentino Rossi aparece con un interrogante tras el accidente sufrido el miércoles de la semana pasada entrenando con la moto de cross en su rancho de Tavullia. «No estoy tan mal», apuntó el italiano, necesitado de un buen resultado tras su error en Le Mans. «Me siento bastante bien. Mi condición ha mejorado especialmente en los dos últimos días, afortunadamente, porque fue una mala caída, muy dolorosa, especialmente en el estómago y otras partes de delante. Pasé una noche en el hospital, porque me resultaba difícil respirar, y al regresar a casa, los primeros dos o tres días tenía mucho dolor. Era bastante negativo respecto a la carrera, pero desde hace dos días la situación ha mejorado mucho, puedo volver a respirar mejor y ahora tenemos que esperar a ver qué pasa cuando me suba a la M1, porque el estrés en ella es bastante alto». Rossi se probó antes de llegar a Mugello con una Yamaha de calle con unas sensaciones positivas. Él, de nuevo, será la máxima atracción para los italianos que poblarán las gradas de Mugello.

Viñales, optimismo de líder

«Esperemos que él pueda estar recuperado y al cien por cien», apuntó su compañero de equipo y líder de la general, Maverick Viñales. «Será un duro rival, pero nosotros también estamos en un buen estado de forma. La victoria de Le Mans me refuerza mucho. Después de Austin y Jerez no estaba muy motivado. Me costaba porque era por fallos que realmente no se entendían y no acababa de dar mi cien por cien. En Le Mans sí que lo hice y me sentí muy a gusto y contento. Cuando todo está normal, estamos en condiciones de luchar por la carrera».

Con la duda de Rossi, de nuevo los dos principales rivales de la Yamaha tendrían que ser los pilotos del Repsol Honda. Empezando por Dani Pedrosa, segundo de la general, y que tras la victoria de Jerez ha ganado muchos enteros en el campeonato. «Llego contento porque es una pista que me gusta, normalmente se me da bien y está haciendo buen tiempo. Una parte muy importante fue el test de Montmeló, donde pudimos adaptarnos al nuevo neumático», declaró.

Junto a él Marc Márquez, segundo en 2016 -una carrera que perdió sobre la línea de meta y por rebufo frente a Lorenzo- y que, a estas alturas, acumula ya dos ceros en cinco carreras. «Es cierto que ha sido un principio irregular de temporada pero si me hubieses dicho que teniendo dos caídas estaría sólo a 27 puntos del líder hubiese firmado. Pero estamos a tiempo de cambiar, el mundial es muy largo y ahora el principal objetivo es reencontrar la confianza con el tren delantero porque la velocidad la tenemos y a partir de ahí ver si podemos empezar a estar en el podio y buscar esa estabilidad que nos ha faltado al principio de 2017».