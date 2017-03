Alonso, por fin, rueda sin averías

Lento, pero fiable. En McLaren prefirieron sacrificar potencia a forzar un monoplaza que en los dos días anteriores no había cumplido, ni mucho menos, las expectativas. Fernando Alonso completó 72 vueltas en total, a un ritmo que progresivamente fue subiendo hasta detener el cronómetro en un 1:22.598 que sabe a gloria, visto lo visto. No obstante, en el box del equipo británico prefirieron no forzar demasiado. Ni siquiera un poco: Alonso salió a rodar por la mañana con el coche muy limitado de potencia, y a realizar tandas muy cortas, no mayores de 3 vueltas antes de regresar a boxes a comprobar los datos.

Antes de comer realizó 28 giros al Circuit de Barcelona-Catalunya, mientras Valtteri Bottas con el Mercedes no sólo realizaba casi el triple, sino que además batía el récord del actual trazado, que estaba en vigor desde 2007. El 1:19.705 del finlandés con ultrablandos fue casi tres segundos más rápido que el del español con el mismo compuesto, lo que puede dar una ligera impresión de en qué situación se encuentran uno y otro.

Por la tarde, tanto los responsables de McLaren como los de Honda decidieron que el coche estaba en condiciones de apretar un poco más las clavijas, aunque sin venirse arriba. Después de comer, el español dio 44 vueltas al trazado catalán y se quedó con ganas de más, pero al menos se pudo divertir un poco, según confesó él mismo.

El finlandés Bottas ha firmado una vuelta espectacular. / Reuters

La tensión que se respira en McLaren ha llevado a especulaciones que, desde el seno del equipo, se han tildado de estúpidas. A media mañana, saltaba en el paddock un rumor proveniente de un diario deportivo español que apuntaba a que McLaren y Honda, aunque no están pasando un buen momento de rendimiento, son un matrimonio “feliz”, dijo Eric Boullier. “Tenemos que hacer que funcione, sólo eso”, afirmaba ante los medios el jefe del equipo galo, antes de ser tajante: “Podemos confirmar que eso no hay nada de verdad en eso en absoluto”.

Este desmentido sólo hace que confirmar, en opinión de Boullier, que están sometidos a una presión “muy positiva” que sólo les puede hacer mejorar. No obstante, entiende los ‘palos’ que le están viniendo por todas partes. El rendimiento de Alonso y Vandoorne en estos días no se puede calificar de ningún modo, ya que el coche, simplemente, no funciona. A excepción de Lance Stroll, el novato que ha sido capaz de trompear tres veces en dos días y dar al traste con su trabajo en Williams, el conjunto McLaren Honda se ha colocado en la picota por un mal diseño de la unidad de potencia.

Este jueves, cuando se va a probar con la pista mojada artificialmente (a última hora de este miércoles ya estaban los camiones cisterna paseando por el Circuit), McLaren va a montar en el coche que va a conducir Stoffel Vandoorne la especificación de la unidad de potencia Honda para Australia. Será vital (más aún que en estos días) que esta no se rompa, ya que es el que van a enviar a la FIA para ser homologado. Esa unidad, que han traído por avión desde Japón tras los problemas de los días anteriores, debe durar, al menos, hasta el 27 de marzo razonablemente intacta.

Sainz, medio día muy fiable

Carlos Sainz sólo estuvo medio día en pista, pero lo aprovechó bien. En sus primeros gros ya se mostró más competitivo que su compañero Daniil Kvyat, aunque al final prácticamente calcaron el programa: el español dio 32 vueltas por la tarde, por 31 de su compañero por la mañana. No fue un día fácil para Toro Rosso, que comenzó con unos pequeños problemas técnicos que les obligaron a retrasar su salida a pista, aunque al final pudieron solventarlo.

No obstante, fue un día de ensayos de carrera para los de Faenza: tanto Kvyat como Sainz marcaron sus mejores vueltas con neumáticos medios y muy cargados de combustible. Este jueves volverán a repartirse la jornada, pero las primeras sensaciones del piloto español son más que positivas.