Checo Pérez y Esteban Ocon presentan el nuevo VJM10 de Force India

El mexicano Sergio Pérez y el francés Esteban Ocon han presentado este miércoles en el circuito británico de Silverstone el nuevo monoplaza del equipo Force India, el VJM10, que estará propulsado de nuevo por un motor Mercedes. Se trata del décimo bólido del equipo, incluidos los presentados bajo los anteriores nombres de Jordan, Midland y Spyker.

La principal novedad de su aspecto es un morro escalonado y una aleta de tiburón en la cubierta del motor, así como alerones delanteros y traseros diferentes respecto a 2016 por la nueva regulación.

Los pilotos del equipo en 2017 son Checo Pérez, que afronta su cuarta temporada en sus filas, y Esteban Ocon, procedente de Manor y que reemplaza al alemán Nico Hülkenberg, ahora en Renault. El objetivo de Force India es igualar o mejorar la pasada temporada, en la que acabó cuarto en el Mundial de constructores con 173 puntos y por delante de históricos como Williams o McLaren.

"No recuerdo haber estado tan emocionado ante una nueva temporada. El VJM10 tiene un aspecto agresivo y decidido y es el resultado de mucho esfuerzo durante doce meses. Tenemos muchas esperanzas depositadas en este coche", ha afirmado el jefe del equipo, Vijay Mallya. "Si no soñamos en grande no habríamos terminado cuartos el año pasado. Estar con Mercedes, Red Bull y Ferrari es un gran logro por sí mismo", ha agregado el indio en declaraciones que reproduce motorsport.com. "Muchos aseguran que tenemos un gran mérito al haber conseguido el resultado que conseguimos en 2016 con el dinero que gastamos. Eso habla de la pasión, la creatividad y el talento de mi equipo y de todos los que están en la fábrica. Esta pasión aumentará en este relevante 2017", ha manifestado Mallya.

Estreno a cargo de Checo Pérez

Al referirse a sus pilotos, el jefe de Force India ha dicho: "Checo estuvo brillante; es un verdadero competidor y no tiene miedo de nada. Tiene un gran talento y le encanta competir. Nunca le he visto más emocionado que cuando le enseñamos el nuevo coche. Eso lo dice todo". Sobre Esteban Ocno ha afirmado que "es un joven con mucho talento". "Cuando Hülkenberg decidió dejarnos, pasamos mucho tiempo pensando quién sería su reemplazo. Esteban ya había probado para nosotros antes, teníamos referencias y al ponerlo en el simulador nos impresionó a todos".

El encargado de hacer debutar el VJM10 es Sergio Pérez, el primero en sentarse al volante en los primeros entrenamientos de pretemporada, que se llevarán a cabo del 27 de febrero al 2 de marzo en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

En la primera serie de cuatro días de pruebas, Checo Pérez rodará en la primera jornada. Luego lo relevarán el francés Esteban Ocon y el también mexicano Alfonso de Celis, piloto de pruebas. El cuarto días rodarán juntos los dos titulares: Pérez y Ocon. En la segunda serie de entrenamientos de pretemporada, del 7 al 10 de marzo, Esteban Ocon pilotará el VJM10 el primer y el tercer día, mientras que Pérez lo hará el segundo y el cuarto.