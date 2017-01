El nuevo jefe de la F1 tacha a Ecclestone de «dictador»

El nuevo jefe de la Fórmula 1, Chase Carey, ha declarado este martes que la Fórmula 1 necesita "un nuevo punto de partida" después de que su anterior promotor, Bernie Ecclestone, la dirigiera "como un dictador durante mucho tiempo".

"Es un gran deporte, pero claro que puede ser mejorado. Hasta cierto punto necesitamos un nuevo punto de partida. Lo que aportamos es una mirada nueva. No tenemos otra ambición que hacer un deporte fantástico para los aficionados", ha señalado en una entrevista con la BBC.

Ecclestone fue reemplazado el lunes por Carey como director general de Formula One Group, la entidad que ha pasado a gestionar la Fórmula 1. "Será difícil para Bernie, ha dirigido este deporte la mayor parte de su vida adulta", ha añadido Carey. "Él mismo dice que es un dictador. Ha dirigido como un dictador durante mucho tiempo. Este deporte necesita una mirada nueva, pero Ecclestone puede todavía aportar mucho a la F1", ha continuado el estadounidense.

Cambios

Liberty Media compró la F1 al fondo de inversión CVC Capital Partners, que la controlaba desde hacía más de diez años en colaboración con Eccclestone, de 86 años. Para frenar el declive de la competición en los últimos años, Liberty Media quiere aumentar el número de carreras, sobre todo en Estados Unidos. Este año hay 20 programadas, y sólo una de ellas se celebrará en territorio estadounidense, en Texas en octubre.

"Bernie es un equipo en sí mismo. Esto no es una organización eficaz en el mundo de hoy para desarrollar las oportunidades en todos los sectores", ha opinado el nuevo director. "Desde un punto de vista deportivo, la toma de decisiones no era tan eficaz como debería", ha remachado.

El papel de Brawn

En otras dos entrevistas, Carey ha precisado el papel del nuevo director ejecutivo de la Fórmula 1, Ross Brawn, un ingeniero y antiguo director de escudería que destacó en Ferrari a principios de este siglo y que alcanzó la cima al ganar el campeonato en 2009 con unos coches que llevaban su nombre. "Será él quien dirija nuestra estrategia y quien pondrá en práctica lo que tratamos de hacer en el ámbito bursátil y de negocio", dijo Carey.

Después, el propio Brawn explicó en la BBC Radio que el objetivo primero será "la simplicidad". "He mirado la Fórmula 1 como espectador estos últimos años y en algunos momentos no estaba seguro de lo que pasaba durante la carrera", ha señalado. "Creo que lo que quieren los aficionados es la competición y de eso no ha habido mucho los últimos años", ha añadido en referencia al dominio de la escudería alemana Mercedes en las últimas tres temporadas. "Queremos que la carrera sea un gran espectáculo. Si vienes a pasar el fin de semana (a un Gran Premio) tienes que pasártelo bien del principio al final", ha finalizado.