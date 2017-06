Denis Urubko deleita a los almerienses con sus vivencias

La Casa de las Mariposas acogió en la tarde del pasado lunes un evento muy esperado, de los que llenan de prestigio el calendario deportivo de la capital. El alpinista Denis Urubko, conocido por haber sido la décimo quinta persona de la historia en haber coronado los 14 ochomiles, ofreció una interesante conferencia en la que se mostró cercano y en la que contó sus experiencias, entre las que se encuentra el no haber necesitado suplemento de oxígeno en muchas de estas hazañas.

Denis Urubko, considerado uno de los mejores cinco alpinistas mundiales del momento, estuvo acompañado en todo momento por una traductora que hizo de intermediaria entre el público y él. Además de su extraordinaria fuerza física y mental, Urubko es conocido por sus ascensiones invernales con Simone Moro al Makalu y el Gasherbrum I, y por seguir nuevas rutas no exploradas, una labor que le ha llevado a abrir nuevas opciones de escalada en varios ochomiles como el Cho Oyu, el Manaslu o el Broad Peak. «Siempre quiero descubrir nuevos horizontes», explicó el deportista a una audiencia que escuchaba con mucha atención.

«Mi familia se asustó cuando vio que mi pasión por la escalada llegaba tan lejos, lógicamente. Recuerdo que mi padre me preguntaba por qué tenía que ir a la montaña, que qué se me había perdido allí. Fue difícil para ellos aceptarlo», comentó el alpinista ruso.

«Empecé desde muy pequeño a aficionarme de este deporte», continuó el protagonista. «Poco a poco, fui profesionalizándome hasta comenzar a hacer frente a desafíos cada vez mayores. Sin embargo, no quería escalar siempre lo mismo que ya habían completado otros alpinistas. Me di cuenta de que me gustaba descubrir rutas nuevas y abrir nuevos caminos para las demás personas. Por eso empecé a explorar horizontes desconocidos», afirmó.