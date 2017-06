Blanco y Villar son reelegidos y Del Bosque entra en la asamblea del COE

Alejandro Blanco y Ángel Villar fueron reelegidos este miércoles presidente y vocal del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Español (COE), respectivamente, durante la asamblea general extraordinaria del organismo, de la que a partir de ahora formará parte Vicente del Bosque, designado nuevo miembro, en representación de los entrenadores. Blanco, único candidato a la presidencia, fue proclamado por unanimidad, con 169 votos, cuatro en blanco y ninguno en contra, y continuará en el cargo hasta 2021, mientras que Villar, a petición de la junta de federaciones olímpicas, también se mantendrá en la Ejecutiva del COE durante cuatro años más. En el caso del Bosque, el ex seleccionador nacional fue propuesto por Blanco «por sus éxitos deportivos (el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012, entre otros) pero, sobre todo, por ser un modelo y un ejemplo para la sociedad», según destacó el máximo dirigente del COE.

«Estoy muy contento por el apoyo que me han dado, en los avales primeros y en la votación hoy. No tengo palabras más que de agradecimiento desde el corazón. Esta asamblea es un punto y seguido. Hay que continuar con el trabajo todos juntos», sentenció Alejandro Blanco, que ocupa la presidencia del COE desde 2005 y, al término de su cuarto y último mandato, se convertirá en el presidente que más años ha permanecido al frente del olimpismo español, con Ángel Villar ratificado en el Ejecutivo. «Ángel es un hombre de gran prestigio dentro del deporte, y es un justo reconocimiento a lo que está haciendo. Ha ganado las elecciones (a la Federación Española de Fútbol, con 112 votos a favor, seis nulos y 11 en blanco,) hace poco (el pasado 22 de mayo) y hacer una distinción sobre Villar es no valorar a los otros presidentes. Para mí es un gran honor que esté en el Comité Ejecutivo del COE, como están otros presidentes de federaciones olímpicas y no olímpicas. Aquí no hay forma de hacer nada más que convencer a los presidentes de que te tienen que elegir, y él lo ha hecho», subrayó Blanco. También fueron ratificados como vocales Jesús Carballo (gimnasia) y José Luis López Cerrón (ciclismo), entre otros.

A propuesta del presidente del COE y del Comité Ejecutivo, la asamblea también aprobó por unanimidad incorporar dos estamentos que hasta ahora no tenían representación, el de los técnicos, liderado «por el entrenador (Del Bosque) que mejor interpreta los valores del deporte», y el de los clubes, para el que fue elegido el presidente de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), José Luis Mendoza, «un referente en el mundo de la enseñanza y el deporte». El expiragüista David Cal y el extenista Manolo Santana fueron dados de baja este miércoles pero inmediatamente elegidos miembros del COE por elección, cargo que también ostentarán el exciclista Joan Llaneras y el ex seleccionador de waterpolo femenino Miki Oca. También fue nombrada Victoria Cabezas nueva secretaria general de la institución, para ocupar el puesto de Víctor Sánchez, que a partir de este jueves será tesorero del COE y se dedicará a los Juegos Mediterráneos de Tarragona 2018, «que serán los mejores de la historia», aventuró Blanco.

Más dinero de la Administración

Los Juegos Mediterráneos que debieron ser aplazados un año por la crisis económica serán uno de los principales retos del presidente del COE, junto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque Alejandro Blanco asegura «tener en la cabeza el día a día». «El deporte español no puede parar. Tiene una actividad frenética y tenemos que intentar cumplir los objetivos de cada día para poder llegar bien a Tokio y a los siguientes Juegos. Nos preocupa mucho poder dimensionar el deporte dentro de la sociedad española. Que no sólo sea competición y actividad deportiva, sino que lo entronquemos con educación, cultura, salud e investigación y con la representación de España, y que el deporte sea considerado como un todo. Para mí es fundamental llevar los valores del deporte a los jóvenes en edad escolar y educarlos desde pequeños en los valores del deporte. A eso y muchas cosas más nos vamos a dedicar ahora», aseguró el dirigente gallego, que también insiste al Gobierno «que sea más generoso con el deporte».

Horas después de que el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, detallase el presupuesto del CSD para 2017, con un incremento del 58% de las ayudas a deportistas por resultados y una subida del 12% para el proyecto Mujer y Deporte, Alejandro Blanco solicitó que la Administración «conceda una cantidad un poco superior al deporte para cubrir programas que han quedado un poco desiertos y que han tenido que cubrir otros proyectos como Podium o la UCAM o incluso la ayuda de LaLiga». «Hay una gran sintonía y afinidad. Tengo un gran respeto al ministro y al presidente del Gobierno y estoy convencido de que se harán las cosas bien», apuntó Blanco.