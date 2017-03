Higuero: «Siempre defenderé mi deporte limpio»

Juan Carlos Higuero dijo adiós este jueves al deporte de alta competición rodeado de amigos. Arturo Casado, Jesús España, Javi Guerra, Adel Mechaal y un largo etcétera de deportistas, algunos de ellos rivales y todos ellos admiradores del atleta de Aranda de Duero, quisieron acompañar a un campeón que se despidió abogando por una competición desprovista de trampas. «Siempre defenderé mi deporte limpio», proclamó quien fuera once veces campeón de España, campeón de Europa en pista cubierta y cuarto en los Juegos Olímpicos de Pekín, donde 28 centésimas le apartaron de la medalla de bronce en los 1.500 metros. «Siempre he sido, soy y seré un orgulloso defensor de mi deporte», manifestó el 'León de la Blume'

El burgalés se fue como vino, vestido para la ocasión. «Sigo siendo el mismo despistado que va en chándal a los sitios, y hoy he venido así adrede. Quiero que me conozcáis así. Vine en 1997 así y así me despido, con el chándal de la selección española», manifestó un Higuero visiblemente emocionado que tendió la vista atrás, a esos tiempos en los que se enamoró de unas zapatillas y no paró hasta conseguirlas aunque tuviera que pasarse un mes llorando. Costaban 12.000 pesetas, un auténtico dispendio para una familia cuyo cabeza se ganaba la vida con el camión. Pero con la ayuda de sus padres y de sus hermanos consiguió lo que tanto ambicionaba. Y ahí empezó a «valorar la cosas». «Tengo dos ídolos: El Guerrouj y mi padre», subrayó Higuero, quien años atrás se autoproclamó heredero del marroquí. «Ese niño al que su madre le compró esas zapatillas nunca imaginó lo que he logrado», confesó.

«He pasado 16 años en la Blume y le debo todo a esta casa que me ha educado, me ha ordenado y en la que sobre todo he aprendido mucha disciplina», valoró Higuero en el acto de despedida celebrado en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) y que también contó con la presencia de Raúl Chapado, presidente de la Federación Española de Atletismo. «Arturo, Jesús, me habéis hecho mejor vosotros», manifestó, devolviéndole la pelota a quienes le habían hecho destinatario de encendidos elogios. Se refería a Arturo Casado y Jesús España, adversarios en tantas carreras pero, sobre todo, amigos.

Marcó «un antes y un después»

Recordó Casado que Higuero le sirvió de guía a su llegada a la Blume. «Juan Carlos me dio todo lo que tenía pese a que sabía que iba a ser su rival», apuntó el madrileño. «El atletismo es un deporte individual y lo que se crea muchas veces son personalidades muy egoístas. Juan Carlos es todo lo contrario», ensalzó Casado. «Ha sido el mayor rival que he tenido y aún así me alegré muchísimo de que él fuera el campeón en Birmingham», prosiguió en referencia al Europeo en pista cubierta de 2007, donde Higuero logró su victoria más recordada. «Ha sido de los mejores atletas que ha habido en España», destacó Casado, quien enfatizó que Higuero «lideró a toda una saga de mediofondistas durante la primera década de este siglo». «Aparte de eso es un gran amigo mío y a mí siempre, a pesar de haber sido rivales, me ha apoyado mucho», agregó. Higuero «ha marcado un antes y un después», remachó Casado.

Jesús España, por su parte, contó que conoció a Higuero en 1997 en una concentración en Segovia previa al Europeo. «El recuerdo que ha dejado a nivel deportivo es imborrable, pero el que ha dejado a nivel humano es aún mayor», consideró quien fuera campeón de Europa de 5.000 en 2006.

A diferencia de Arturo Casado y Jesús España, Javi Guerra no compitió contra Juan Carlos Higuero pero sí ha compartido muchas horas involucrado con el de Aranda de Duero en múltiples proyectos. «Ha sido uno de los mejores de la historia del atletismo español», apuntó el reciente campeón de España de medio maratón. «Aparte de eso, ha sido uno de los mejores atletas como persona», agregó el segoviano. «A mí me ha tratado como un hermano pequeño, me ha cuidado y me ha hecho tener un referente en el que fijarme», incidió.

Clave en la exitosa trayectoria deportiva de Juan Carlos Higuero fue Antonio Serrano, su entrenador desde que el burgalés llegó a Madrid con un sueño. «Era un atleta junior muy bueno pero no sabíamos dónde podía llegar», recordó el técnico. «Tenía una fuerza terrible. Era un diamante en bruto que quería comerse el mundo» pero también un muchacho «despistado», abundó Serrano, rememorando aquellos días en los que «después de entrenar se comía un bocadillo de calamares». «Es un chaval que vino muy joven de un pueblo y ahora sabe defenderse en todos los ámbitos de la vida», valoró. Sobre sus virtudes en la pista, destacó Serrano que Higuero «era un atleta muy polivalente». «También me gustaba que plasmaba todo lo que entrenábamos», apuntó. «Me ha dado mucho prestigio como entrenador y se lo voy a agradecer siempre», finalizó.

En el acto de despedida de Higuero estuvo también presente José Ramón Lete, secretario de Estado para el Deporte, quien puso de relieve el «recorrido profesional extraordinario» del deportista de Aranda de Duero. «Fabricaste un sueño con 12 años y lo has cumplido», remachó.