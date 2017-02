El Magistral de León presenta un tablero con figuras mundiales

La ciudad de León se convertirá del 6 al 10 de julio en el tablero de ajedrez más importante del planeta. El Magistral prepara un cartel inmejorable para su trigésima edición con todo un elenco de grandes figuras. No faltarán estrellas consagradas a nivel mundial, como Richard Rapport, Jaime Santos o Wishi Anand, ni nuevas potencias como el norteamericano Wesley So. La cita más veterana del país se ensancha para agrandar la leyenda de un torneo que cuenta con un currículum inmejorable.

Es un torneo que deja huella. España puede presumir de contar con uno de los grandes epicentros del mundo del ajedrez. No es casualidad que en León hayan movido ficha grandes leyendas de este deporte como Garri Kaspárov, Anatoli Kárpov o Boris Spassky. Ellos fueron algunos de los que lograron hacer que el nombre de Magistral de León estuviera más que justificado, una tarea que año tras año se empeñan desde la organización en mantener, un esfuerzo de 30 años que no es en balde. Uno de los torneos más importantes y por eso los maestros más talentosos se afanan en conseguir el título.

Este año vive su trigésima edición y el cartel no ha defraudado a los que reclamaban un esfuerzo extra. El americano Wesley So, número 3 del ránking mundial con apenas 23 años, -solo por detrás de Fabiano Caruana y Magnus Carlsen- es una de las figuras más prometedoras del panorama mundial y aterrizará en León con la clara intención de no perder esa etiqueta. En el reciente Tata Steel de Holanda llegó incluso a colocarse por delante de Carlsen y las expectativas en torno a su futuro son deslumbrantes.

Wesley So es el gran reclamo y el favorito para alzarse como campeón pero en el escaparate habrá otros jugadores dispuestos a realizar la proeza de derrotarlo. Enfrente tendrá a figuras de la talla de Viswanathan Anand, cinco veces campeón del mundo y único jugador que ha ganado el Magistral en nueve ocasiones y a Richard Rapport, promesa húngara de tan solo 20 años que está tratando de abrirse paso entre las figuras más importantes del ránking mundial. En la lista de favoritos se cuela un español. Jaime Santos, reciente ganador del Open Internacional de Sevilla y campeón de todas las categorías inferiores de nuestro país, debutó el pasado año en el Magistral y solo Wei Yi, ganador en 2014 y 2015, logró apearle de la final. Este año vuelve a por la revancha.

Wesley So, Jaime Santos y Richard Rapport. / Magistral de León

Más allá de los favoritos, el Magistral servirá también como instrumento para difundir el ajedrez. Se trata de un gran clásico del circuito internacional pero también es un motivo de fiesta con atractivos para todos los públicos. La bolsa de premios será accesible tanto para maestros como para aficionados, ya que se calcula que hasta un total de 120 personas disputen el Open Internacional de este torneo válido para ELO FIDE de ajedrez rápido.