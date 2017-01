Carlos Coloma: "En 2013, tras una doble operación, casi me retiro"

El tiempo se paró en Albelda de Iregua, un pequeño pueblecito anclado en pleno corazón de La Rioja, aquel 21 de agosto, en el preciso instante en el que Carlos Coloma cruzó la meta de Río de Janeiro. Sus pases de torero y la forma de agarrar con fuerza y rabia sus partes más íntimas convirtieron el bronce de este riojano en una de las medallas más recordadas de Brasil 2016. El ciclismo de montaña brindó a la historia del olimpismo español su 150ª presea gracias a este riojano de 34 años que alcanzó el cielo derrapando sobre su mountain bike.

El deportista estuvo esta semana en la provincia de Almería para llevar a cabo varios temas de interés. El primero, el más importante, anunciar su fichaje por el Primaflor-Orbea Racing Team de Pulpí, con quien correrá durante esta temporada. Tras ello, Coloma brindó una charla-coloquio a los alumnos de la Universidad de Almería, que pudieron disfrutar con la historia de un ciclista que es un ejemplo de superación.

«El objetivo en Brasil sólo era uno: traer una medalla para España. En Londres conseguí un diploma olímpico, justo antes de que en 2013 me cayera en Alemania. Tuve una doble operación de hombro que estuvo a punto de retirarme. Desde entonces he fortalecido mucho la mente, porque vi el final cerca. En 2014 me fue bien, empecé a cambiar la preparación física, haciendo una inversión personal muy grande para volver a lo más alto. El objetivo de Río de Janeiro era muy difícil, pero yo era consciente de que en una ciudad así, en una cita como esta y con la presión mediática que había, el tener 34 años iba a jugar a mi favor. Por suerte, salió todo de maravilla», recalca el riojano.

Cuando un hombre desafía a la naturaleza, tiene que aceptar sus normas, adaptarse a su ritmo. Sólo podemos dominar la naturaleza cuando la obedecemos. Sin embargo, un corredor de mountain bike debe imponerse. Y Carlos Coloma lo sabe muy bien. Así empieza el primero de los tres vídeos que el riojano grabó en su camino hasta los Juegos de Brasil. «Se trata de una trilogía llamada 'Chasing Río' que explica lo que hicimos y que nos supuso una gran inversión que, afortunadamente, hemos recuperado. Ahora mismo gozo de más estabilidad que nunca, siempre desde la humildad, con muchas marcas que colaboran conmigo, con lo cual estoy muy contento», afirma.

Fichaje por Primaflor-Orbea

Carlos Coloma continúa en una nube. La enorme repercusión que tuvo su medalla en Río de Janeiro está haciendo que no le falten ofertas de patrocinadores ni de clubes, que quieren contar con los servicios de uno de los deportistas nacionales del 2016. «Hacía tiempo que tenía contacto con Fran Pérez, mánager del Primaflor y, aprovechando el tirón que estoy teniendo en los últimos años, con la medalla olímpica incluida, quise aprovechar la ocasión. Este proyecto tiene muy buena pinta y se suma a otros muchos, lo cual es muy positivo», explica el ciclista.

Para Coloma, el club de Pulpí tiene algo que lo hace especial. «Anteriormente corría para MMR Bikes, una marca asturiana que me trató muy bien. Me dio mucho respaldo, con un elevado presupuesto y una gran trayectoria a nivel internacional. No obstante, en Primaflor me dan la posibilidad de traer patrocinadores personales, algo muy importante, porque el deportista siente más respaldo así. Además, Mondraker, mi marca de bicicletas, nos da la posibilidad de desarrollar una bici de doble suspensión, lo cual es fundamental para mí», recalca el medallista olímpico.

Su fichaje por este equipo es el punto de inflexión para Carlos Coloma, que ya se centra en la temporada tras una época en la que ha tenido que ir buscando patrocinadores y clubes con los que competir en este 2017. «Han sido cuatro meses muy estresantes, pero desde enero vuelvo a ser ciclista profesional y no relaciones públicas, algo bonito y que es necesario para cualquier deportista, pero que me supone viajar demasiado y no poder centrarme en el apartado físico. Ahora, por fin, estoy volcado con la pretemporada. El 21 de mayo empieza la Copa del Mundo en la República Checa y mi temporada arranca en Benidorm el 26 de enero, así que estamos ya a punto de echar a rodar. El gran objetivo del año es el Campeonato del Mundo que se celebrará en septiembre en Australia», desvela el deportista riojano.

Competiciones duras, pero ante las que está preparado. «La Copa del Mundo la asemejo a los deportes de alto nivel en los que se buscan cosas espectaculares, que llamen la atención. Si un recorrido lo puede hacer cualquiera, no destaca para la gente que está en sus casas y acaba aburriéndole. En los Juegos Olímpicos el circuito fue muy duro, con zonas de troncos complicadas. Se busca que la mountain bike sea cada vez más competitiva, ligera y efectiva en el uso diario, y esto favorece la espectacularidad de las pruebas. La preparación es muy intensa», apunta Carlos Coloma.

Alto nivel

A sus 34 años, el ciclista tiene cuerda para rato. Este no es el fin. Es un nuevo comienzo, anuncia en uno de los vídeos de 'Chasing Río', y así quiere mostrarlo cada vez que se le pregunta por la exigencia del deportista de alto nivel, algo de lo que el riojano no se cansa. «Yo comparo la vida diaria y el trabajo de cada uno con el deporte de máximo nivel: hay momentos difíciles y otros en los que parece que no te falta nada pero, de pronto, todo cambia, como me pasó con mi caída en 2013. Ahí parecía que mi final llegaba. Mi carrera ha sido muy dilatada. Tras mi diploma olímpico en Londres sufrí esa doble operación que estuvo al borde de retirarme. Entonces, vi que llegaba el fin y que había conseguido muchas cosas, sí, pero que ninguna había sido tan relevante como me hubiera gustado. Quería que mi nombre quedara grabado en el deporte español. Entonces, la vida me dio otra oportunidad, y vi Río de Janeiro en el horizonte. Invertí, dejé casi de lado mi vida personal y pude conseguirlo. En resumen, todo es ilusión y ganas de trabajar. Esa explosión de carácter que tuve al llegar a meta es el cúmulo de todo lo que fui acumulando», desvela el veterano deportista.

Una de sus funciones, ahora, es la de dar a conocer esta disciplina que le apasiona como el primer día. «Me pongo de ejemplo porque estoy haciendo un gran trabajo por el mountain bike nacional. Yo, ahora, estaría mejor con mi familia, pero agradezco que los medios de comunicación se interesen por nosotros, por nuestro deporte y por nuestra historia, y esto sólo se consigue con esfuerzo personal y con el de los que tienes a tu alrededor», resalta.

Carlos Coloma apenas había visitado la provincia de Almería antes. «Estuve compitiendo en Roquetas de Mar en el año 2002. Gané la prueba, por cierto», afirma. «Tras eso no he vuelto hasta ahora. La verdad es que estoy muy bien aquí. Los almerienses me están tratando muy bien». Es, ni más ni menos, el trato que merece un deportista de élite que mantuvo frente al televisor a todo un país que suspiraba por otra medalla en Río de Janeiro. Un ciclista que sólo lucha por engrandecer su disciplina y el deporte en un lugar, España, injusto a veces con quienes más alegrías le dan.