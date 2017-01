Almería vivirá su primer ‘Running with dog’ este domingo

Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, y no hay mejor forma de disfrutar del deporte que entre amigos. Con esta filosofía nace ‘Running with dog’, un encuentro en el que corredores y canes se unirán el próximo domingo, 15 de enero. La prueba organizada por la Asociación Vive 360º, con la colaboración el Patronato Municipal de Deportes (PMD) y diversos patrocinadores, saldrá a las 11 horas del Recinto Ferial para recorrer 5 kilómetros en una mañana de domingo diferente. Las inscripciones para participar en este evento, que también contará con animación, sorteos y una feria canina, estarán abiertas hasta la noche del viernes, día 13.

Álvaro García, secretario de Vive 360º, comenta que “aprovechando que tenemos tantas horas de sol y opciones para practicar deporte al aire libre en Almería, y gracias al auge de las mascotas, hay muchas personas q disfrutan de ambas cosas, pero no había ningún evento que aglutinara a todo el mundo. Por eso surgió ‘Running with dog’ y no queremos quedarnos en un evento, sino convertirlo en el Día del perro”. Una feria canina en la que ya está confirmada la presencia de una decena de stands, sorteos y animación por parte de un dj se unen a un food truck y los puntos de avituallamiento para crear todo una fiesta deportiva. Ya son alrededor de 200 los inscritos en la competición.

La solidaridad también hará acto de presencia, ya que se puede colaborar con una donación a la asociación de protección animal La Huella Roja, tanto en la inscripción a la carrera como a través de un dorsal 0, para aquellos que no compitan.

La prueba

El próximo 15 de enero de 2017 tendrá lugar la primera edición de ‘Running with Dog’, a partir de las 11.00 horas. Este evento es una oportunidad para correr y disfrutar en compañía de uno o dos perros como máximo, y también con los más pequeños. Los menores podrán participar en compañía de un adulto que vaya con ellos durante todo el recorrido.

El PMD se suma de nuevo a una iniciativa en la que el deporte sigue ofreciendo a los almerienses nuevas opciones, alcanzando a todos los ciudadanos. La carrera contará con más de 30 voluntarios que colaborarán en la organización de la carrera, en un recorrido por la Ribera del Andarax, con salida y meta en el Recinto Ferial y un itinerario de 5 kilómetros, con zonas de avituallamiento para personas y mascotas. En todo momento cada perro ha de ir con su correa, sujeto por un adulto, y el perro nunca será arrastrado.

La carrera contará con trofeos y medallas para los primeros clasificados masculinos y femeninos (trofeo para los corredores y medalla para los perros) y medallas para los segundos y terceros clasificados en ambas categorías.