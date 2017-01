El ego en juego, pero ¡qué ego!

Hasta que no concluya la temporada y se hayan disputado todos los títulos no se podrán coronar nuevos reyes. El deporte o más concretamente los ‘entornos’, tan dados a olvidarse de las gestas –ganar un título, sólo uno, es suficiente–, coronan ya a otros equipos, que tienen razón para hacerlo, como favoritos a los títulos, pero de momento los que han conseguido en las últimas temporadas luchar por el triunfo en cualquiera de las competiciones nacionales que se disputan –en contadas ocasiones ha aparecido algún invitado– son precisamente los dos equipos que se ven las caras un mes después de haberse jugado, en el Pabellón de Los Planos, el primer título de la presente temporada, que casi es continuación de la anterior porque enfrenta a los dos finalistas de la Superliga y la Supercopa –ni un día más ni un día menos– y lo hace en la última jornada de la primera vuelta, la primera de un ilusionante 2017.

No es un partido para saldar viejas cuentas porque, si se trata de ‘facturas’, se han visto tantas veces que siempre quedará alguna pendiente. Pero un partido entre Unicaja Almería y CV Teruel, que no es un derbi –esa palabra se le adjudica más al duelo con Soria–, sí que es un duelo de minúsculos ‘piques’ que terminan conformando un intento de venganza continuo, por más que no haya muchas cosas en juego, que las hay.

Objetivos

Por caso, para Unicaja Almería está mantener la condición de invicto al término de la primera vuelta, que de todas formas no da nada más que tres puntos cuando quedarán por disputarse aún once partidos más que tampoco son definitivos porque esta competición depende sólo y exclusivamente del estado de forma en el play off final. Para CV Teruel puede haber también una obligación de victoria que incida en la forma de encarar el futuro, con la Copa del Rey a finales del próximo mes febrero y con la segunda vuelta de la competición ‘para empezar de nuevo’ en la competición nacional.

Para los dos contendientes, está en juego el hecho de marcar el territorio. Los almerienses están invictos en la máxima competición después de haber ganado los diez primeros partidos de la fase regular y sumar el undécimo triunfo consecutivo es una forma de enseñar las garras a un equipo que, como los animales, quiere dejar su huella en esta plaza y que sirva de aviso para un posible cruce en los play offs por el título que, como queda dicho, es donde está todo en juego. Unicaja Almería, concretamente en la temporada 2009/10, tiene el recuerdo reciente y con el mismo rival de haber sido casi invicto durante toda una temporada y no haber ganado el título.

Con todo, con lo nada provechoso de un triunfo hoy, sí que hay mucho ego en juego porque a nadie le gusta perder. Hacerlo sería la segunda vez en la presente temporada y con el mismo enemigo. Está cercano, en el recuerdo, aquella derrota que impedirá, al final de esta campaña, reeditar el temporadón firmado en la pasada, que concluyó con la conquista de los tres títulos nacionales en juego. Sí es cierto que la Supercopa es el menor de los tres, pero sí que es un aviso de que a poco que le salgan las cosas a los de Miguel Rivera Unicaja Almería está a tiro, como Ca’n Ventura o Ushuaïa Ibiza, que son los equipos con los que se deberá jugar los dos que quedan, la Copa del Rey y la Superliga Masculina.

El partido no tiene secretos o a decir verdad lo que no tiene secretos es cómo llegar a la victoria, claro que esta no es fácil. La victoria está en el saque porque es desde ahí desde donde suele nacer la ventaja. Los ahorradores la tienen en el global de la competición, por la incidencia en puntos y en daños colaterales que se reflejan en un ataque más controlable del rival, con más error, y la incidencia del bloqueo. En esa faceta, lo mismo que en ataque, Unicaja tiene al jugador más resolutivo de la competición, un Borja Ruiz por encima del ‘bien y del mal’, bandera de un equipo que ataca con una gran efectividad, de lo que tiene gran culpa un Miguel Ángel de Amo que está a un gran nivel.

De menos a más

CV Teruel es actualmente cuarto clasificado, pero que podría ser quinto si pierde, pero que no corre peligro para su cruce de cuartos de final en la Copa del Rey. Podría ser adelantado por Cajasol Juvasa, pero está cantado que ambos se verán las caras por un billete a las semifinales del ‘torneo del KO’. Cabe la posibilidad de que se metiera quinto Textil Santanderina, pero parece difícil que, pese a que venciera a Ibiza en el último cartucho pitiuso por ser segundo y eludir los cuartos, fuera capaz de recuperar el coeficiente, eso en caso de que también hubiera derrota de Cajasol Juvasa en la cancha del conjunto canario del ACE Vecindario.

Los de Miguel Rivera acumulan cuatro derrotas en los diez partidos disputados, dos asumibles al ser frente a candidatos al título como palmesanos e ibicencos, y dos menos ‘normales’ en la pista Vecindario y en Los Planos frente a Melilla. De ahí lo de la ‘irregularidad’ que ha marcado su marcha hasta el momento. Xavi Folguera y Pablo Bugallo son los exahorradores en su plantilla, ambos, colocador y central, importantes en la final de hace un mes justo, así como lo fueron principalmente el receptor venezonalo Thomas Ereu, el también receptor montenegrino Radunovic, y el opuesto alemán Jaroslaw Lech. En la retaguardia actúa el líbero brasileño Vinicius Noronha, uno de los más destacados de un equipo que tiene también como importantes jugadores al central Marc Altayó y al joven receptor nacional Carlos Jiménez, además de que su banquillo tiene fondo, con jugadores de gran futuro como es el caso Reñé.

Es un equipo hecho para luchar por los títulos, con varios exponentes que le dan el grado de competitividad necesario para ser siempre peligroso. El estado mental es clave en el voleibol, y el que lucieron en Supercopa fue muy bueno. Es el que ahora alimenta a los hombres de Molducci, con el aliciente de quedar invictos y de abrir más brecha con uno de sus principales rivales, ahora situada en 11 puntos dados los números imponentes de Unicaja. En una competición en la que los 3-0 han empezado a escasear, los blanquiverdes parecen habérselos quedado para ellos en su totalidad. En nueve ocasiones han ‘cocinado’ el rosco y sólo en una el resultado fue de 3-1. Han encajado 190 puntos menos que Ca’n Ventura.