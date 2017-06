«Sólo me preocupa estar centrado en la selección»

Sandro Ramírez vive un verano especial. El delantero del Málaga se ha convertido en uno de los nombres propios del mercado y lo ha hecho apenas un año después de abandonar el Barça en busca de protagonismo y tras haberse desatado. En La Rosaleda ha encontrado minutos, ha marcado 16 goles entre Liga y Copa del Rey y se ha puesto en el escaparate para algunos de los equipos más poderosos de Europa. El canario de apenas 21 años es uno de los líderes de España en el Europeo sub-21 y el oscuro objeto de deseo de clubes como el Atlético de Madrid o el Everton, club que está en la 'pole' por hacerse con sus servicios pero en el que todavía no piensa. O dice no pensar.

PREGUNTA: Vuelve a la selección tras mucho tiempo sin hacerlo, ¿se quita una espina?

RESPUESTA: Sí, hacía mucho tiempo que no venía. En el Barcelona no tenía minutos para poder estar aquí y dar el máximo y este año la verdad que en el Málaga he tenido la posibilidad de seguir jugando y estoy muy contento de volver aquí.

P: ¿Cómo ve las opciones del equipo de cara al Europeo Sub-21?

R: Vamos tranquilos, somos conscientes de la dificultad que tiene. Sabemos que para muchas personas somos favoritos por ser la selección española, pero sabemos de la dificultad que tiene jugar contra esos rivales, pero también del potencial que tenemos nosotros.

P: ¿Podrá mantener el nivel mostrado en el Málaga?

R: Lo intentaré. Quiero dar lo mejor de mí para aportar mi granito de arena para que sea lo mejor para el grupo

P: ¿Espera pronto la llamada de Lopetegui?

R: Sigo viendo la absoluta lejos. Creo que aún me queda mucho para llegar ahí, me queda mucho que aprender. Tengo ganas de ir al Europeo, de jugar, hacerlo bien y, si es posible, ganar.

P: ¿Cuál ha sido la clave para la buena temporada que ha realizado?

R: La falta de minutos que tenía ha cambiado. La confianza que un jugador necesita en un club es primordial y eso ha sido lo más importante que he tenido este año.

Sandro, tras marcar un gol. / Efe

P: ¿Le gustaría volver en un futuro a Barcelona?

R: Ojalá, a un futbolista siempre le gustaría jugar en el mejor equipo del mundo. Ha sido, fue y será siempre mi casa. Ojalá algún día pueda volver.

P: ¿Por qué el Málaga no despegó hasta la llegada de Míchel?

R: Hay dificultades y cosas en el fútbol que a lo mejor uno no sabe. Con la llegada de Míchel ha cambiado todo muchísimo, sobre todo mentalmente en los jugadores. Quizá si hubiese llegado antes hubiéramos peleado por los puestos europeos.

P: ¿Cómo vivieron la última jornada de Liga y toda la polémica?

R: Estábamos tranquilos. Para nosotros era un partido más, no teníamos que jugarnos nada. Éramos conscientes de la dificultad porque el Real Madrid iba a venir con sus armas y con todo porque se jugaban la Liga. Intentamos ganar, pero no pudo ser y estoy contento por como ha terminado el equipo la temporada.

P: Aunque aún no se sabe dónde estará Sandro la próxima.

R: Solo me preocupa estar centrado en la selección, estar bien con el equipo. Es en lo único que pienso y en llegar en la mejor forma a Polonia. Sólo quiero trabajar para aportar mi granito de arena y hacer una piña para traernos la copa.