En el horizonte se ve Italia y el Bernabéu

Ahora sí. En la selección española ya se piensa en Italia. De manera abierta, ya que no se quería mencionar el duelo hasta que no se superase a Macedonia. Logrados los puntos en Skopje el siguiente objetivo es el Santiago Bernabéu. «Ya podemos hablar de Italia. Trataremos de generar un ambiente acorde a la importancia del partido de septiembre. Ahora toca descansar y coger energía y estoy seguro de que habrá un llenazo en el campo y un gran ambiente para apoyarnos», sentenció el seleccionador, Julen Lopetegui, sobre el partido clave de la fase de clasificación del Grupo G para el Mundial de Rusia 2018. Seis años, seis meses, y 22 días después España volverá al Bernabéu. «Contra Italia va a ser el partido más importante. Jugamos en casa, en el Santiago Bernabéu, que espero que sea un fortín. Dependemos de nosotros para ser primeros de grupo y eso es lo mejor. Ahora toca pensar en Italia. Sabemos que es una gran selección y va a ser un choque muy difícil. Tenemos tiempo para prepararlo», recordó Isco.

Será el próximo 2 de septiembre, a las 20:45 horas, en un coliseo de buen recuerdo para Italia, que ganó el Mundial de 1982 en ese estadio. «Será un partido complicado, en casa, ante una grandísima selección. Ellos también han ganado y hay que pensar ya en volver de la mejor manera posible, a cargar las pilas para llegar bien. Tenemos el Mundial a un paso, es un partido decisivo y estoy seguro de que la gente nos va a dar todo su respaldo en el Bernabéu, que siempre responde. Jugar allí con la selección siempre es especial», explicó Sergio Ramos ante los medios en suelo macedonio.

El coliseo madridista no acogía a España en partido oficial desde el encuentro frente a Turquía de clasificación para el Mundial de Sudáfrica, el 28 de marzo de 2009. Aquel partido terminó con triunfo por 1-0 y el gol fue anotado por Gerard Piqué y dejó el debut de Juan Mata como internacional. Sí jugó después allí un amistoso, en 2011, frente a la selección de Colombia el 9 de febrero 2011. Piqué también jugó, con Ramos a su lado. «Con Piqué ha ido todo muy bien. Hay una buena amistad que va aumentando con los años. Cada día me llevo mejor, y lo que queda. Se nota en el campo cada vez más. Somos muy buenos amigos», dijo el central madridista, que explicó que el azulgrana le felicitó por los títulos de su equipo como él hizo en el pasado cuando el Barça ganó la 'orejona'. Los dos lograron evitar la amarilla en Skopje y salvo lesión podrán estar en septiembre. «Quizá he podido hacer un poco más (en el 1-2 de Ristovski) pero había riesgo de tarjeta en esa jugada y quizá por eso ha llegado su gol», apuntó Ramos.

Otro de los que bordeó la amonestación pero logró terminar sin ella fue Diego Costa, que cada vez está más cómodo en la selección. «Si continuo jugando, peleando y haciendo las cosas bien tengo grandes posibilidades de ir a Rusia», dijo, antes de recordar que el de Italia será el encuentro clave para lograr la primera plaza. «Seguro que la gente estará con nosotros en el Bernabéu ante Italia», vaticinó el punta después de que en Murcia se llenase la Nueva Condomina, aunque en los últimos partidos 'La Roja' ha tenido problemas para llenar algunos campos, como sucedió en Gijón ante Israel.

Angelovski apuesta por España

La selección no jugaba en la capital desde 2012, contra Francia en el Vicente Calderón, ya que las relaciones de la Federación con el Real Madrid se habían deteriorado en los últimos años, porque el club no quiso ceder su estadio para algunas finales de Copa. Ahora, con el Wanda Metropolitano por terminar, la única opción de jugar en Madrid, sin contar Getafe (donde se midió a Georgia antes de la Eurocopa) o Leganés, era el estadio madridista.

Ahora Lopetegui ha apostado por Madrid y mucho aforo para enfrentarse a su gran rival por la primera plaza en el Grupo G. El seleccionador macedonio, Igor Angelovski, ve a España «favorita jugando en casa». «Creo que va a ser ganadora del grupo y va a ir directa al Mundial», añade el técnico, que cree que «Italia es más defensiva y busca la contra, pero España juega otro fútbol con posesión de la pelota, muchos pases, y es donde encuentran superioridad con su técnica». Veremos si acierta en su pronóstico.