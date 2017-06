Un nuevo 'teatro de los sueños' en El Ejido

Había escudriñado el panorama de la división de bronce del fútbol español. Tanto como que los análisis se realizaron a 17 clubes y de todos se ha quedado con el CD El Ejido. “No tiene deudas y me terminó de convencer cuando vi sus partidos”. Este nuevo personaje nacido en Tel-Aviv en diciembre de 1980 emerge con fuerza en escenario futbolístico de España. “Mi único límite es el cielo, azul como nuestra camiseta”. Así es Pierre Mevy Azaría, hijo de francesa, israelita de nacimiento y cosmopolita de vocación, metódico, pausado y reflexivo. No es que no le pese la pasión, pero la focaliza hacia el balompié. “El fútbol es lo que me hace vivir cada día, y vengo para ser un ejidense más y vivir un sueño”.

Una vez dejado claro que no es “un mercenario” y que no va a mezclar su exitosa empresa MCI con el proyecto que se dispone a encabezar, “es mi hija y ahora voy a tener un hijo”, asegura. El empresario acompasa ambición con respeto a la historia y al trabajo hecho. Como muestra, comenzó su intervención con el gesto de hablar de Pepe Luque porque “hay que darle relevancia a los históricos y el pasado del club no hay que borrarlo ni dejarlo de lado”. Dio las gracias a directiva, cuerpo técnico y plantilla por la permanencia, en la que no obstante colaboró poniendo el dinero para los refuerzos de febrero una vez hablado con Alberto González. Y es que la química fluye entre ambos de un modo natural.

En relación a ello, sabiendo que el técnico es piedra angular, lo definió “claramente en el grupo de los entrenadores académicos” -el otro es el de los exjugadores-, con el que invierte largas horas de charla con el amor común por el fútbol. “Hemos ido hablando muchísimo en los últimos meses, cada partido lo hemos hablado antes y después, y de él me gustan evidentemente los resultados, con ascenso y permanencia, y me gusta su regularidad como persona, bastante frío, lo que se ha notado en los últimos partidos, sin transmitir estrés ni presión a la plantilla, lo que ha sido fundamental”. No es “de echar a un entrenador por cinco partidos sin ganar” y confía plenamente en el malagueño, que “tendrá la ayuda que necesita”.

Cuerpo técnico más amplio

El cuerpo técnico se contará con detalle en adelante, pero ya se ha adelantado que contará con “un analista, un especialista en saques de banda, en saques de esquina… hay mucho trabajo por delante, y tendrá un asistente preparado para el reto de hablar en otro idioma, puesto que habrá de dos a cuatro jugadores extranjeros en la nueva plantilla”. Los primeros anuncios de fichajes y renovaciones se van a producir desde ya, “importantes, y la afición se va a quedar contenta”. Para la confección del plantel se ha escuchado a los técnicos y ha matizado sobre las salidas: “Algunos no querían seguir, uno se iba a retirar, varios pedían demasiado y otros no tienen el nivel para lo que se busca en adelante”.

Ese no es otro que el ascenso a la Liga de Fútbol Profesional en el horizonte de tres años, y para alcanzarlo aboga por el trabajo en equipo y tres pilares. Además del de la plantilla, ha adelantado que se están dando los pasos para la transformación en Sociedad Anónima Deportiva y que se potenciará la cantera: “Los niños son el oxígeno y la razón de ser del club, y estarán mejor preparados porque vamos a traer técnicos y tendrán mejores instalaciones; le agradezco al Ayuntamiento que ha dado sus instalaciones y la confianza de que va a seguir así y potenciar nuestro proyecto”. En ese sentido, “hay acuerdos con centros de formación de equipos muy fuertes en Francia y sus sistemas de entrenamiento y los técnicos tendrán las herramientas para aprenderlos o vendrán nuevos”.

Instalaciones

Aspecto importante es el relativo a las instalaciones, puesto que la promesa sobre cómo se verá el fútbol el Estadio de Santo Domingo es drástica: “La pista le quita ambiente y atmósfera, así que los aficionados tendrán la oportunidad de estar a menos de cinco metros del campo y la posibilidad de ir a todos los partidos con menos dinero”. Hablando de números, tampoco precisó el presupuesto más allá de asegurar que “será entre un 20% y un 50% más alto” que el actual: “No se puede potenciar un proyecto sin poner recursos económicas; estamos en el proceso para ver los recursos que necesitamos y día a día aparece una cosa nueva que hay que hacer”. No quiere “decisiones aceleradas”, sino “aprender”.

Lo que sí es básico es tener en cuenta que no llega “un agente FIFA ni de apuestas, ni tampoco la empresa MCI, sino Pierre Mevy como persona”. El fin último es la felicidad: “Estoy buscando estar contento y apasionado todos los días viviendo un sueño que se ha hecho realidad, y por ello invierto dinero en El Ejido con el dinero que he ganado en mi MCI Sport; no vengo para ser más rico y si se logran beneficios se reinvertirán en el club; vengo a ser más feliz de lo que soy”. No se establecerá en El Ejido pero sí vendrá dos días por semana o semanas enteras algún mes. Reside en Ginebra y con las nuevas tecnologías tendrá sencillo el contacto permanente, dedicado al club porque su otra actividad se centra entre mayo y agosto.

Por ahora no contempla introducir a la localidad ejidense en la línea dibujada entre Marbella, Pinatar y La Manga, aunque no lo descarta para un futuro, pero sí que ha asegurado que el CD El Ejido hará pretemporada en una de esas sedes y que se medirá a grandes equipos de Europa: “Tenemos contactos con más de cien de todo el continente y una red muy grande en América y el nuevo ‘El Dorado’ del fútbol, que es Asia”. Organiza para los conjuntos más potentes pretemporadas, stages de invierno y amistosos desde hace 12 años, actividad que comenzó en Barcelona. España le tira, “un país para vivir definitivamente”, por sus estudios en la Ciudad Condal y por ser el lugar de nacimiento de su mujer y la residencia de sus suegros.

La estructura del club se dará a conocer en próximos días, siendo el nuevo director general Javi Fernández, que deja su posición de director deportivo a otra persona que llega. Hay ya un coordinador de bases y al Berja CF como filial se le ayudará a subir incluso trayendo algunos jugadores para el asalto a la Tercera División. Otro proyecto interesante será el del fútbol sala, encabezado por Vicente Puertas y que será ambicioso en extremo para intentar llegar a lo más alto. Tanto a él como al resto de la directiva agradeció su esfuerzo y su paso al frente: “Si no se hubiese hecho la liquidación, no estaría aquí, gente que yo he visto en las cuentas que ha antepuesto el interés del club a sus propios intereses”.