Las ilusiones renovadas del campeón

«Que la afición no se preocupe porque me quedo». En plena celebración por la conquista en su tierra de la Liga, el malagueño Isco Alarcón lanzó un mensaje para tranquilizar al madridismo, temeroso de que el internacional escuchara los cantos de sirena que le llegaban desde grandes clubes de Europa, entre ellos el Barcelona. «Sufrí al inicio de temporada, pero valió la pena», añadió un internacional que se planteó irse cuando vivió a la sombra de Gareth Bale y se sintió injustamente tratado, pero que de forma paulatina se convirtió en una de las claves del título gracias a su magia y desequilibrio.

Isco ha participado en 41 partidos y 2.256 minutos este curso, con 10 goles anotados en Liga y uno en Champions. Con él, 34 victorias, seis empates y sólo una derrota del Madrid, intrascendente porque fue en la vuelta de semifinales de la Copa de Europa ante el Atlético. En Liga ha sido titular en 18 encuentros y en Champions sólo en cinco, ya que apenas intervinó hasta que emergió en la vuelta frente al Bayern y en esos duelos contra los colchoneros.

Tras la final de Cardiff ante la Juventus, Isco aceptará la oferta de renovación que tiene sobre la mesa desde hace tiempo: seis años más de contrato, hasta que supere los 30 años, y seis millones netos por temporada, el triple de lo actual. Fin a esos rumores que le situaban en el Barça, que le habría ofrecido hasta una prima de 20 millones si aguantaba un año más y se marchaba libre en junio de 2018. Anécdotas tan simples como una bolsa de patatas fritas con el escudo del Barça durante una fiesta con unos amigos o un perro llamado Messi, alimentaban esa imagen de Isco vistiendo la camiseta azulgrana.

Tras lograr una Liga después de cuatro años de sinsabores en el torneo de la regularidad, se desencadenaron las reacciones que elevan el optimismo de la afición merengue ante el futuro. «Ha sido el día más alegre de mi carrera deportiva», confesó el técnico Zinedine Zidane, quien de jugador conquistó, entre otros trofeos, un Mundial y una Eurocopa con Francia, la ‘novena’ del Real Madrid tras su estratosférica volea en Glasgow ante el Leverkusen, dos ‘scudetti’ con la Juventus y una Liga de blanco. La sentencia de ‘Zizou’, a punto de firmar su continuidad por dos años más, explica cuánto ansiaba el Real Madrid el galardón que premia el esfuerzo diario, la constancia y la regularidad.

«Hemos sido los mejores y ha sido una Liga muy merecida», presumió el capitán Sergio Ramos, quien respondió a Joan Gaspart, expresidente del Barça que dijo que ojalá el Madrid perdiese la Liga con un gol del sevillano en propia puerta. «El único Gaspar que conozco es el rey mago. Que se tome una copa de champán, que le invito. Tiene cojones que tenga que hablar de Ramos para salir en los periódicos», ironizó. Y destacó la unión del grupo como una de las claves.

'Pegamento' español

Aunque el Real Madrid disfruta de su mejor y más equilibrada plantilla en mucho tiempo, joven y con futbolistas españoles que aceptan su rol, el club no se detiene de cara al futuro. Asume la salida del colombiano James Rodríguez, pretendido por grandes como el Manchester United, y seguramente también de Álvaro Morata, a quien desea Antonio Conte para el Chelsea. Habrá que ver lo que ocurre con Keylor Navas si se consuma el fichaje de David de Gea, quien terminada la Premier sin jugar el último partido lanzó un mensaje que se ha interpretado como una despedida a la afición del United: «Gracias por vuestro apoyo siempre», escribió el portero en las redes sociales.

Sin embargo, el gran final de temporada de Keylor Navas, en quien siempre creyó Zidane pese a su pésimo comienzo de curso, ha mitigado el debate sobre si hace falta otro portero. «No me pienso ir, tengo tres años de contrato. Voy a venir la próxima temporada con más fuerza que nunca para comerme lo que venga. No tengo problema en competir. Lo he dicho siempre», analizó en zona mixta, donde el tico apareció rapado por una promesa a niños enfermos de cáncer.

Más allá de las estrellas, el Real Madrid lleva años desarrollando una política de fichajes jóvenes que dibujan un futuro excelente. El fichaje de Theo Hernández (19 años), los retornos del centrocampista Marcos Llorente (22) y del central Jesús Vallejo (20), cedidos este años en el Alavés y el Eintracht, respectivamente, o el interés por Kylian Mbappé, delantero que ha explotado en el Mónaco con sólo 18 años, confirman esta tendencia.

Después de dos años sin fichajes mediáticos, Florentino Pérez desea acometer este verano alguna contratación sonada. Se habla de Mbappé y también del belga Eden Hazard, quien podría entrar en la operación con el Chelsea por Morata. «Eden está dotado técnicamente y es muy rapido. Me lo llevaría al Real Madrid con los ojos cerrados», dijo Zidane sobre el belga en 2010. También siguen de cerca al franco-gabonés Aubameyang, delantero del Borussia Dortmund que con 31 goles ha desbancado a Lewandowski como mejor artillero de la Bundesliga.