Simeone: «Saúl puede ser uno de los mejores centrocampistas del mundo»

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético, confirmó este viernes que las bajas de Kevin Gameiro y de Fernando Torres le dejan huérfano de un ariete puro en Los Cármenes ante un Granada del que destacó el "gran trabajo" realizado por el técnico Lucas Alcaraz en un equipo que sale "con un alto ritmo en su casa". Tampoco estará Gabi, operado de dos fracturas de dedos en una mano, y tiene dudas para decidir qué centrales jugarán, ya que es el puesto "donde hay más competencia". Insistió en que miran más hacia atrás, para conservar el cuarto puesto, que hacia "los tres que luchan por el título", y afirmó que Saúl puede convertirse en uno de los mejores centrocampistas del mundo.

Las bajas: "Gameiro no va a ser de la partida, no se siente bien y no va a estar en condiciones de jugar un partido importante. Fernando Torres está en un proceso de recuperarse y creo que el miércoles estará disponible. Lo de Gabi es una situación inesperada. Venimos diciendo esta temporada que nos hemos encontrado con situaciones complejas y esto nos hace seguir buscando las mejores alternativas. Aparecen episodios de no competir con los jugadores que queremos".

El objetivo: "No sería oportuno pensar más allá del Granada; fue nuestra fortaleza y manera de pensar durante todo este tiempo. Quedan puntos, pero el margen de error se reduce. Faltando cinco jornadas se decidirá la situación. La Real Sociedad aprieta, el Villarreal juega bien y el Sevilla juega para ser campeón. Nos aislamos un poco de los que pelean el campeonato y miramos un poco más atrás".

Saúl: "Siempre desde que llegué al club, más allá del objetivo de ganar títulos, que se consiguieron, siempre dije que quería potenciar jugadores de la casa. Saúl, Koke, Lucas, Thomas…. Es una camada de chicos que siempre respondieron bien desde que llegamos. Saúl tiene todas las condiciones para ser de los mejores centrocampistas del mundo: tiene disparo, pase interior, ritmo, juego de cabeza. Su capacidad de querer mejorar le pondrá en ese lugar".

Centrales: "Las decisiones sobre los centrales son las más complejas, posiblemente es donde haya más competencia en el equipo. Siempre se es injusto to con con el que se queda fuera, porque los cuatro compiten y entrenan bien... Será la elección del entrenador y alguna característica individual la que decidirá quién juegue y la podremos utilizar mejor en algún partido que otro".

El Barcelona: "No podemos adelantarnos a un partido con ellos en Champions porque aún tenemos que jugar ante el Leverkusen. En la Liga estamos muy lejos de ellos".

El arbitraje de Aytekin en el Camp Nou: "Yo no trabajo en el comité de árbitros y no es un asunto de mi competencia".

La mejoría de Falcao en el Mónaco: "No me sorprende para nada su buen rendimiento, le quiero mucho, pasó por momentos complicados, pero tiene una rebeldía y fuerza interior tremendas. Soy feliz de que le vaya bien. El presente de Radamel es extraordinario y me alegro mucho por él y por su familia".

El Granada: "Siempre la segunda vuelta sabemos que es diferente a la primera, y más los encuentros en casa de la gente que lucha por salir de la zona de peligro. El Granada es diferente en casa y fuera. En casa es fuerte, intenso, ha complicado la vida a muchos equipos en su campo y tendremos que llevar el partido donde nos haga sentir cómodos. Su entrenador le ha dado carácter y buen trabajo posicional. Tiene velocidad ofensiva. Ramos es un jugador interesante, juega bien de espaldas. El Granada en casa sale con un ritmo muy fuerte, muy alto, con intensidad importante y tenemos que estar preparados para interpretar el arranque del partido".