Cristiano no jugará en Eibar

Cristiano Ronaldo se ha entrenado al margen del grupo este viernes y, aunque todavía la noticia no es oficial, no jugará en Eibar, donde el Real Madrid disputa este sábado un choque clave de la vigesimosexta jornada de Liga. Zinedine Zidane reserva así al astro portugués para la vuelta de octavos de final de la Champions League, contra el Nápoles.

En la rueda de prensa previa al partido de Ipurua, no obstante, 'Zizou' no llegó a pronunciarse de forma clara. “Tenía unas molestias pero no es nada. Lo importante es que el jugador esté bien y ya veremos lo que hacemos”, ha dicho el técnico.

El delantero portugués, tratado por los fisioterapeutas, realizó carrera continua en la sesión preparatoria previa a un choque en el que después del empate en casa en el Santiago Bernabéu el Real Madrid está obligado a reaccionar y a ganar en un campo tan difícil como Ipurua.

La ausencia del luso deja en cuadro el ataque merengue, ya que el galés Gareth Bale, suspendido dos partidos por su expulsión ante Las Palmas, y el ariete Álvaro Morata se encuentran sancionados.