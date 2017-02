El temporal suspende el Celta-Real Madrid

El partido que iban a disputar el Celta de Vigo y el Real Madrid, este domingo a las 20:45 horas, ha tenido que suspenderse a causa del temporal que azota a Galicia y que ha dañado parte de la estructura de la grada de Río del estadio municipal de Balaídos.

El Ayuntamiento ha informado de esta cancelación motivada por la meteorología adversa, razón por la cual se canceló igualmente el encuentro que iban a disputar el Deportivo y el Betis en Riazor la noche del viernes.

La decisión no ha sido comunicada de forma oficial al Real Madrid, aunque el alcalde de Vigo ya lo daba por suspendido a última hora de la mañana alegando que no se podía "garantizar la seguridad".

"Ya he hablado con el presidente del Celta y ahora están elaborando el informe técnico. La decisión es irreversible. Esta noche el temporal fue muy severo, levantó la cubierta, una de las chapas; los bomberos no pueden acceder para arreglarlo. El campo no está en condiciones y vamos a primar la seguridad, en estas condiciones no se puede jugar mañana", explicó Abel Caballero en la Ser.

A pesar de estas declaraciones, la Liga no ha hecho aún oficial la suspensión. Tampoco el Celta ni el Real Madrid. "El Celta está esperando la confirmación de la suspensión del partido del domingo", señaló el club en Twitter.