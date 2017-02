El Atlético recupera la chispa de la mano de Fernando Torres

Convulsionado por el presunto caso de violencia de género en el que se ha visto involucrado en las últimas horas su jugador francés Lucas Hernández, asunto sobre el que evitó hablar en la previa el técnico Diego Pablo Simeone, el Atlético afronta este sábado un miniderbi madrileño peligroso por varias razones. El Leganés es un rival rocoso que ya le empató en el choque celebrado en Butarque en la segunda jornada de la primera vuelta, los colchoneros piensan más en el choque de vuelta de semifinales de la Copa del Rey que disputan el martes en el Camp Nou, hay mucho cansancio acumulado en las piernas de los futbolistas locales y un tropiezo puede hacer que se vean desbancados incluso del cuarto puesto por la Real Sociedad y el Villarreal.

A pesar del reciente 1-2 sufrido ante el Barça, el Atlético salió revitalizado del encuentro copero del pasado jueves por esa reacción en la segunda parte que recordó al gran equipo de los últimos años, el que ganó la Liga en 2014 y llegó a dos finales de la Liga de Campeones. «El grupo entero trabaja para reencontrarse más asiduamente en esos pasajes, sobre todo de intensidad, valentía, de ganar duelos, de sumar gente en campo rival, de salir bien de las primeras presiones y de tener buenos movimientos ofensivos para dar posibilidades a los medios de tener visión de juego», recalcó Simeone tras el último entrenamiento.

A la espera de tener conocimiento oficial de lo ocurrido con Lucas Hernández por presunta agresión a su novia, el técnico argentino no ofreció la convocatoria para el partido. De todos modos, el defensa francés, internacional sub-21, no acudió al entrenamiento ya que fue detenido de madrugada y trasladado por la mañana al juzgado.

El 'Niño' debutó ante el 'Lega'

El Atlético sufre las bajas por lesión de Oblak, Tiago, Augusto Fernández y José María Giménez y también la del ghanés Thomas Partey, eliminado el jueves ante Camerún en las semifinales de la Copa de África. Las ausencias reducen la posibilidad de rotaciones en el equipo rojiblanco. Mucho depende su mejoría de que el francés Antoine Griezmann, goleador en seis de los últimos ocho partidos, se vea mejor acompañado por el otro punta. El belga Yannick Carrasco no estuvo a la altura exigida frente al Barça y sobre todo Kevin Gameiro y Fernando Torres, quien precisamente debutó en el Calderón ante el Leganés en 2001, no ven puerta ya que suman ocho y tres goles, respectivamente, en toda la temporada.

El Leganés, que se impuso por 2-0 en la campaña 2001-2002, cuando ambos equipos estaban en Segunda, presenta cuatro caras nuevas respecto a la última jornada. Habrá que ver, de todos modos, si Asier Garitano, su buen técnico, da minutos o alinea de inicio a Erik Morán, Nabil El Zhar, el delantero Alberto Bueno o el defensa Tito, todos ellos llegados en este mercado de invierno.

El 'Lega' sólo ha obtenido dos puntos lejos de casa desde que en octubre pasado venció en Granada e inicia la jornada a cinco puntos del Sporting y, por lo tanto, de la zona de descenso. Son baja por lesión Timor, Omar Ramos y Koné, además de Serantes y Rober Ibáñez, ausentes para toda la temporada, y está sancionado el centrocampista Gabriel Pires.

El Atlético de Madrid recuperó sensaciones frente al Leganés. El conjunto de Diego Pablo Simeone se impuso al equipo pepinero gracias a una gran actuación de Fernando Torres. El 'Niño' luchó desde el primer minuto, estuvo acertado en todas sus acciones, generó espacios y, lo que es más importante, hizo los dos goles en el encuentro bisagra en las semifinales de Copa frente al Barcelona.

No quiso ningún tipo de relajación Simeone en el partido ante el Leganés. Ni experimentos, ni rotaciones. El técnico argentino salió con todo su arsenal para el partido previo a la vuelta de semifinales de Copa frente al Barça que se disputará el martes en el Camp Nou. Saúl, Gabi, Gaitán, Koke, Griezmann... El mensaje era claro. La cabeza debía estar puesta en el partido de Liga y su equipo no defraudó. La intensidad vivida en la segunda mitad ante el conjunto culé el miércoles fue la tónica en los instantes iniciales. Presión en campo contrario y velocidad tras robo, una fórmula que ya catapultó al Atlético que luchó por títulos y que iba a tardar apenas un cuarto de hora en dar resultados. Fernando Torres se internó en el área y Tzoivas le derribó. Una ocasión de oro desde los once metros que Griezmann no iba a aprovechar, pero sí el propio Torres en el rechace.

El tanto llevó la tranquilidad al Vicente Calderón. El Atlético pasó a monopolizar el juego con Gabi y Saúl como dueños del centro del campo y con Koke y Gaitán generando superioridades en esa zona. El dominio posicional de los rojiblancos hizo que el Leganés cediera metros y que, por momentos, el segundo tanto pareciera cercano. Fue el mejor momento del partido para el equipo de Simeone y Fernando Torres, muy incisivo en el primer tercio de encuentro, pudo incluso poner entonces tierra de por medio pero no acertó a batir a Iago Herrerín.

Pasado el aluvión, el Leganés se estiró y equilibró el juego. La posible relajación de la que huía Simeone apareció en escena y a punto estuvo de lastrar el buen arranque colchonero. Hasta cinco llegadas tuvo el conjunto pepinero en el tramo final de la primera mitad. Szymanowski, Bueno, Víctor Díaz y Unai López probaron sin fortuna desde fuera del área, mientras que Guerrero lo hizo con un remate de cabeza en una jugada de estrategia. El 'Lega' no estaba dispuesto a arrojar la toalla. No tan temprano.

Tras la reanudación, como ocurriera ante el Barcelona, el equipo rojiblanco reaccionó y puso cerco a la portería del Leganés. Simeone dio entrada a Ángel Correa para buscar una mayor verticalidad en lugar de Saúl y el cambio funcionó. El futbolista argentino modificó la cara al Atlético y un pase filtrado suyo sirvió para que Fernando Torres redondeara su tarde más dulce en lo que va de temporada con una precisa vaselina ante la salida de Herrerín.

El partido estaba en bandeja y el Cholo quería más, o al menos eso parecía cuando introdujo a Carrasco. Nada más lejos de la realidad. El Atlético levantó el pie del acelerador y de nuevo el Leganés volvió a ganar protagonismo. Alberto Bueno y Gabi en su propia portería a punto estuvieron de recortar distancias y la cabeza pasó a estar en el partido copero del martes en el Camp Nou. Prueba de ello es que Simeone retiró a Griezmann para dar entrada a Vrsaljko, un cambio mitad para ganar contención, mitad para dar descanso. Antes recurrió a Carrasco, cuyo también funcionó. El jugador belga entró enchufado y dispuesto a dejar su sello en el partido. Bregó y se asoció con todos sus compañeros, especialmente con un voluntarioso Correa. Entre los dos buscaron sin cesar el tercero y dejaron al Vicente Calderón satisfecho. El Atlético llegará listo al duelo del Camp Nou, con sus mejores espadas bien afiladas y con la moral de nuevo restablecida.