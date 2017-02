Lucas Hernández, detenido por violencia de género

El jugador del Atlético de Madrid, Lucas Hernández, ha sido detenido esta madrugada en su domicilio de Las Rozas, acusado de haber agredido a su novia, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil. El defensa rojiblanco, de 20 años, fue arrestado por la Policía Local de Las Rozas y trasladado a dependencias de la Guardia Civil, donde ha permanecido toda la noche.

Según señalan las mismas fuentes, el futbolista tuvo una fuerte discusión con su pareja a las dos y media de la madrugada, lo que hizo que acudiera al domicilio de la urbanización Molino de la Hoz la Policía Local. La pareja de Lucas Hernández no ha presentado una denuncia contra el jugador del Atlético, pero tuvo que ser ingresada en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, por una ambulancia de los Servicios de Asistencia Municipal, Emergencias y Rescate (SAMER) de Las Rozas, a causa de las lesiones causadas.

La Fiscalía ha solicitado al juez una orden de alejamiento mutua, para el futbolista y su pareja, hasta la celebración de la vista oral. El futbolista ha sido puesto a disposición judicial del juzgado de instrucción número 7 de Majadahonda acusado de un delito de malos tratos.

Lucas Hernández nació en Marsella y juega en el Atlético desde la categoría alevín. En diciembre de 2014 debutó con el primer equipo y es internacional sub’21 con Francia.

El Atlético de Madrid ha preferido no pronunciarse al respecto hasta que no acabe el proceso y se esclarezcan los hechos. Mientras, su técnico Diego Pablo Simeone, tampoco ha querido opinar nada sobre la detención de su futbolista, que fue la ausencia destacada en el último entrenamiento previo al partido de este sábado del Atlético frente al Leganés: "No tengo ninguna información oficial de lo que ha pasado y al no tener información, me parecía apresurado dar una opinión de algo de lo que no tengo información".

El entrenador argentino no facilitará la lista de convocados para el duelo ante el Leganés hasta que no haya información oficial sobre la detención del lateral francés.