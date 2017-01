Villarreal y Valencia necesitan un triunfo para cambiar sus dinámicas

Villarreal y Valencia se miden en el estadio de La Cerámica con la necesidad de ganar para revertir sus dinámicas adversas, aunque con una situación clasificatoria diferente, ya que los locales están en la parte alta de la tabla y los visitantes cerca del descenso.

El Villarreal, sexto en la clasificación, no conoce la victoria desde el inicio de 2017, mientras que el Valencia, que es décimo séptimo, solo ha ganado un partido, el del pasado domingo en Mestalla ante el Espanyol. El de esta temporada es uno de los Villarreal-Valencia más desequilibrados de los últimos años, ya que los equipos están separados por quince puntos de diferencia.

Desde el Villarreal, se piensa que el encuentro va a ser mucho más nivelado de lo que la clasificación indica y se considera que será necesario ofrecer la mejor imagen para sacarlo adelante.

Pese a que los últimos resultados no han sido favorables para el Villarreal se espera que el equipo demuestre su consistencia en casa y ofrezca la imagen mostrada a finales del pasado año como local ante el Atlético de Madrid (3-0) e incluso en su último partido ante su público frente al Barcelona (1-1). Para este encuentro, Fran Escribá, no podrá contar con los lesionados Roberto Soldado, Mateo Musacchio o Denis Cheryshev, pero recupera a Jaume Costa y a los dos máximos goleadores del equipo, Roberto Soriano y Nicola Sansone, que no pudieron participar en el último encuentro.

Con ello, parece claro que Escribá volverá a apostar por el once que tan buen rendimiento dio en los partidos con el Atlético y Barcelona y que conforma el bloque titular a día de hoy. Por ello estará Sergio Asenjo en la portería acompañado en defensa por Mario Gaspar, Álvaro González, Víctor Ruiz y Jaume Costa. En la línea medular jugarán Bruno y Trigueros como pivotes, a los que acompañarán en las bandas Roberto Soriano y Jonathan Dos Santos, mientras que la delantera estará formada por Alexandre Pato y Nicola Sansone.

Por su parte, el Valencia buscará encadenar por primera vez esta temporada dos triunfos en la Liga, tras acabar la pasada jornada con una racha de doce partidos sin conocer la victoria. La victoria ante el Espanyol ha provocado una semana más tranquila tras una etapa convulsiva y el conjunto buscará una victoria que supondría una doble inyección, por un lado de moral y por otra al abrir brecha con la zona de descenso.

La gran novedad en la convocatoria valencianista es la presencia de su, hasta el momento, único fichaje del mercado invernal, el delantero internacional italiano, Simone Zaza, si bien no es probable que sea titular, tras más de un mes sin haber jugado un partido de competición. Para este partido, el Valencia recupera al defensa sancionado Eliaquim Mangala, por lo que podrá conformar un eje central con Ezequiel Garay.

Por contra, cuenta con las bajas de los lesionados Guilherme Siqueira, Matt Ryan y Rodrigo Machado, así como Aymen Abdennour, que se encuentra con su selección disputando la Copa de África. El único descarte técnico ha sido el de Fede Cartabia. Tanto el delantero Nani como el defensa Aderllan Santos, que no han entrenado con normalidad durante la semana por molestias físicas, finalmente sí han entrado en la convocatoria y la duda reside en si el primero formará parte del once inicial o será Bakkali quien ocupe su puesto en la banda izquierda ofensiva.

Alineaciones probables:

Villarreal: Asenjo, Mario, Álvaro, Víctor Ruiz, Jaume Costa, Bruno, Trigueros, Soriano, Dos Santos, Pato y Sansone

Valencia: Alves, Montoya, Mangala, Garay, Gayá, Mario Suárez o Enzo Pérez, Carlos Soler, Parejo, Munir, Nani o Bakkali y Santi Mina.

Árbitro: González González (colegio castellano-leonés)

Estadio: La Cerámica

Hora: 20:45