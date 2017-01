Berizzo aparta a Orellana del equipo por una falta de respeto grave

Lío en el Celta de Vigo. Eduardo Berizzo, entrenador del conjunto vigués, ha sido claro y rotundo en rueda de prensa sobre la situación de Fabián Orellana. "Decidí apartar a Orellana por una falta de respeto. Mi decisión es firme, por una falta inaceptable, y se lo comuniqué al club y está de acuerdo. Conmigo no pertenece al equipo más", confirmó el técnico argentino.

Con estas palabras, el preparador céltico ha explicado la situación que vive el futbolista chileno, que trascendió ayer cuando el club comunicó que había entrenado al margen por una decisión técnica. "Siempre hemos intentado reforzar esa posición. Una cosa es la disciplina y otra la falta de respeto", ahondó en la cuestión. No ha habido disculpas, "ni hacía falta", ha dicho Berizzo. "Le he comunicado mi decisión y se acabó el tema", señaló.

Berizzo, con un evidente enfado, esplicó que esta situación "no va a afectar al partido de mañana" ante el Real Madrid.

"Berizzo ha sido desleal conmigo"

Fabián Orellana no ha querido quedarse al margen y ha asegurado que Eduardo Berizzo ha sido "desleal con él" en una entrevista concedida al medio chileno Emol. "Dice que le falté al respeto a él y al equipo, y no es algo colectivo. Es algo personal entre los dos y Berizzo lo ha traspasado al lado profesional. Ha sido una persona muy desleal conmigo", asegura.

El todavía futbolista del Celta de Vigo afirmó que "no esperaba esta situación" y que "no es la primera vez que Berizzo tiene problemas con un jugador". De igual modo, Orellana lamentó que este pueda ser su fin en la entidad celeste. "Me duele porque la gente me quiere mucho y les tengo mucho cariño. Si me tengo que ir, me iré triste por dejar el equipo y la ciudad", concluyó.