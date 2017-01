Estilos idénticos en el Camp Nou

Aliviado por la victoria ante el Athletic en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey y con la Real Sociedad ya esperando en cuartos, Luis Enrique afirmó el miércoles que «las sensaciones son mejores incluso que al final de 2016, pero hay que salir de esta dinámica negativa para volver a ganar con solvencia». Ese es el objetivo del Barça este sábado ante la UD Las Palmas, atar la victoria lo antes posible para poder hacer cambios de titulares con muchos minutos para que estén descansados de cara a la Copa. El problema es que el equipo azulgrana encaja goles con demasiada facilidad (cuatro en tres partidos de 2017 en apenas cinco ocasiones rivales) y no acaba de estar certero en la definición, motivo de ese 1-1 ante el Villarreal que todavía le ha alejado más de la Liga.

Además, llega el equipo grancanario, eliminado en la Copa por el Atlético, pero tras obtener una victoria de prestigio en el Vicente Calderón con un estilo muy similar al del Barça, que la pasada temporada solo pudo imponerse 2-1 y 1-2 en los dos encuentros ante el equipo de Quique Setién. Peligro en un Camp Nou donde los de Luis Enrique, que ya son terceros, se juegan la Liga.

Luis Enrique dejó claro que no se fía: «La UD Las Palmas es uno de los equipos más divertidos para ver como aficionado pero no como entrenador rival, por la dificultad de quitarles el balón. Será un partido importante para empezar el año en casa con buena racha y sumar puntos». Y alabó a Quique Setién: «Es de aquellos entrenadores que me gustan porque intentan crecer con el balón».

El Barça tiene a todos los jugadores disponibles y el técnico tendrá que hacer rotaciones tras la paliza copera ante el Athletic y la que se avecina frente a la Real Sociedad, pero sin olvidarse de que la victoria es obligada para poder competir por una Liga en la que el equipo azulgrana ya es tercero. Es posible el cambio habitual de centrales entre Mascherano y Umtiti, además de los dos interiores, con opciones para todos: Rakitic, André Gomes, Denis Suárez, Rafinha, Iniesta y Arda Turan.

La UD Las Palmas tiene las bajas del central Bigas, lesionado esta semana, además de las de Dani Castellano, Hernán y Araujo. Quique Setién, que ha dirigido esta semana los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Las Rozas debido al partido de Copa ante el Atlético, afirmó: «Si el Barcelona está inspirado, solo le puede ganar otro equipo grande, por eso deberemos firmar un partido espectacular». «Es un rival al que tratamos de imitar, por eso si tenemos una posesión alta les podemos hacer sufrir», admitió el técnico cántabro. De Messi comentó que «con jugadores como él se trata de hacer lo que te dejen, no lo que tú quieras, porque si tiene un buen día, nadie le puede parar»,

- Alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Digne, Sergio Busquets, Iniesta, André Gomes, Messi, Luis Suárez y Neymar.

Las Palmas: Javi Varas, Míchel Macedo, David García, Lemos, Hélder Lopes, Roque Mesa, El Zhar, Tana, Vicente Gómez, Jonathan Viera y Prince Boateng.

Árbitro: Undiano Mallenco (Comité navarro).

Estadio: Camp Nou

Horario: 16.15 horas (beIN Sports, laLiga TV)