Bayern, Juventus y Leicester, rivales de Madrid, Barça y Atlético

El Bayern de Múnich, la Juventus y el Leicester serán los respectivos rivales de Real Madrid, Barcelona y Atlético en los cuartos de final de la Liga de Campeones, según deparó este viernes el sorteo celebrado en Nyon (Suiza). El Mónaco se enfrentará al Borussia Dortmund. La eliminatoria de cuartos se disputará el 11 y 12 de abril (ida) y el 18 y 19 de abril (vuelta).

Los tres supervivientes españoles se evitaron en el sorteo y podrían clasificarse para las semifinales de la máxima competición continental. Aunque el Bayern y la Juventus son complicados adversarios para el vigente campeón de Europa y para los azulgrana, Madrid y Barça parten como favoritos, mientras que al Atlético le sonrió la suerte al quedar emparejado con la cenicienta de cuartos, el debutante Leicester, el equipo al que todos deseaban en el penúltimo cruce.

Real Madrid y Barcelona tendrán sin embargo la ventaja de que disputarán los partidos de vuelta en sus estadios, al contrario que el Atlético, que afrontará la ida en el Vicente Calderón, para disputar el segundo encuentro en Inglaterra.

"¿Bolas calientes? Yo me río y ya está", respondió Zinedine Zidane cuando se le recordó el resultado de un sorteo que no benefició al Real Madrid. "Nos ha tocado un rival muy bueno y muy duro, pero no podemos hacer nada. No creo que ellos tengan tampoco miedo, porque son muy fuertes y va a ser un partido muy bonitos para los aficionados y para el mundo del fútbol", comentó Zidane. "Será un duelo entre maestro y alumno, ya que yo estuvo con Ancelotti de segundo y la eliminatoria está 50-50, y más, con este partido. Lo de jugar la ida allí... Normalmente se dice que es mejor jugar la ida fuera y la vuelta en casa, pero no tengo preferencia. Sí es importante marcar fuera de casa", admitió el técnico francés.

"El Bayern es uno de los peores rivales que nos podía tocar. También para ellos. Está Carlo (Ancelotti) y nos conocemos mucho. Nos hubiera gustado enfrentarnos más adelante en competición, pero... El segundo partido en casa te da una ligerita ventaja, pero sabemos cómo es el Bayern y habrá que hacer un buen partido en Alemania", comentó Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid.

"Es excitante para mí jugar contra el Real Madrid. Lo conozco muy bien", afirmó por su parte Carlo Ancelotti. "Va a ser una eliminatoria difícil, pero estamos confiados. Queremos ganar la Champions", añadió el técnico italiano del Bayern respecto a lo que en Alemania se denomina ya "duelo entre gigantes".

En 2014, revancha ante el Bayern

El Real Madrid y el Bayern se enfrentaron por última vez en las semifinales de la temporada 2013-2014, cuando el equipo blanco dirigido entonces precisamente por Carlo Ancelotti superó la eliminatoria camino de la 'décima', con un humillante 0-4 en Múnich al conjunto que lideraba Pep Guardiola. Los madridistas se tomaron entonces la revancha de la dolorosa eliminación sufrida, por penaltis, en la campaña 2011-2012 frente al conjunto germano, también en las semifinales de aquella edición.

El vicepresidente del Barcelona, Jordi Mestre, también avisó de la dificultad de la Juventus. "Habrá que disputar una eliminatoria que no será fácil. La Juve no va a ser un equipo cómodo. Ya hace años que nos tocan huesos duros, pero vamos tirando hacia adelante y ahora estamos con la moral por las nubes", reconoció el dirigente culé después de la increíble remontada al PSG. El enfrentamiento entre los dos finalistas de la Liga de Campeones de 2015 tendrá además el morbo del reencuentro de Dani Alves para enfrentarse a su exequipo.

Pese a que el Leicester es el conjunto más asequible de los ocho clasificados para cuartos, en el caso del Atlético de Madrid, su gerente, Clemente Villaverde, advirtió que "cuando se está en cuartos de final la debilidad queda para otras historias". "Hay que respetar mucho a los rivales, el Leicester ha superado a un equipo de la entidad del Sevilla y va a ser una eliminatoria bastante difícil", afirmó el dirigente colchonero.

Los octavos de final:

Ida:

. Martes 11 abril:

Borussia Dortmund (GER) - Mónaco (FRA)

Juventus (ITA) - BARCELONA (ESP)

. Miércoles 12 abril:

ATLÉTICO (ESP) - Leicester (ING)

Bayern de Múnich (GER) - REAL MADRID (ESP)

Vuelta:

. Martes 18 abril:

Leicester (ING) - ATLÉTICO (ESP)

REAL MADRID (ESP) - Bayern de Múnich (GER)

. Miércoles 19 abril:

Mónaco (FRA) - Borussia Dortmund (GER)

BARCELONA (ESP) - Juventus (ITA)