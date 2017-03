Oblak evita que se adelante el Leverkusen

El Atlético no se fía aunque nadie cuenta con una debacle sin precedentes en la era Simeone. La buena ventaja del encuentro de la ida en Leverkusen (2-4) hacen pensar que el duelo debería ser una fiesta que se corone con el regreso de Fernando Torres tras su golpe en Riazor del pasado 2 de marzo. Los precedentes hacen pensar en ello. El equipo rojiblanco solo ha perdido un partido con el argentino (1-2 con el Benfica la pasada temporada en la fase de grupos) de sus 20 partidos de la Liga de Campeones en el estadio Vicente Calderón. Solo dos resultados en la etapa del argentino en el coliseo atlético y ambos ante el Real Madrid (1-4 en la jornada 33 de la 11-12 y el 0-3 de la actual campaña) dejarían fuera a los madrileños ante el Bayer. Las principales casas de apuestas le ven clarísimo favorito para pasar a los cuartos ya que las casas le conceden un 95% de opciones de conseguir el billete para la siguiente ronda. La sorpresa del equipo alemán en el Calderón se cotiza a 21 a 1 mientras que la clasificación local se paga sólo a 1,005 euros por cada uno apostado.

Por tanto, para la afición del Atlético, que sólo ha perdido tres de sus 18 choques de 2017, lo que más emociona es el probable regreso de Fernando Torres, trece días después del choque con Alex Bergantiños en Riazor. Viendo el entrenamiento vespertino del equipo ya parece listo para su vuelta a la competición, tal y cómo avanzó Diego Simeone la semana pasada. No será titular, ya que pese a las molestias en el abdomen de Gameiro, que le han dejado fuera de la lista, el argentino probó con Correa junto a Griezmann, autor de seis goles y dos asistencias en los últimos siete partidos, pero podría tener unos minutos a lo largo del encuentro. Carrasco, que actuó en punta en el Nuevo Los Cármenes, podría regresar a la banda derecha del centro del campo. En defensa José María Giménez suplirá a Stefan Savic, que ya ha encargado su máscara para proteger su nariz dañada en Granada. En el medio, Thomas podría acompañar a Koke y Saúl Ñíguez como sustituto de Gabi, baja por sanción y que lesionado en su mano trabaja con una férula protectora, mientras que Lucas ocupará el lugar del otro sancionado: Filipe Luis.

Todo en contra del Bayer

Simeone ha insistido estos días en evitar un exceso de confianza y ha usado ejemplos cercanos, en el tiempo y en la distancia. Lo vivido por el París Saint Germain en el Camp Nou hace una semana y el 2-3 de Las Palmas en la eliminatoria copera de octavos tras un 0-2 en la ida han sido recordados estos días en la caseta rojiblanca. «Tenemos un resultado muy importante de la ida, pero no nos podemos fiar y tenemos que darlo todo», recordó Koke. Cholo quiere repetir por cuarta vez consecutiva en los cuartos de final de una competición que sólo alcanzó otras cinco veces antes de la llegada del Cholo. En la historia de los torneos europeos, sólo dos clubes, Inter y Ajax, han levantado un marcador adverso como local en la vuelta a domicilio en la Liga de Campeones. No fue uno de ellos el Leverksuen, que en los diez enfrentamientos a doble partido que inició con una derrota en su campo siempre quedó eliminado.

Por eso, los alemanes, décimos en la Bundesliga, vienen casi entregados. «Será un desafío en el infierno. Superar al Atlético daría un montón de confianza a los jugadores», augura Rudi Voller, director deportivo del Leverkusen. Los ‘aspirinos’ tendrán el apoyo de casi un millar de seguidores, que habían reservado su viaje antes incluso de la ida y no ocuparán las casi 2.700 localidades destinadas por normativa para la afición visitante. El Leverkusen sólo ha sido capaz de vencer nueve de sus 24 encuentros de este curso en el campeonato y fue goleado 6-2 por el Dortmund en su última salida, que provocó la destitución de Roger Schmidt por Tayfun Korkut. Con el ex realista tampoco ha cambiado la inercia ya que sólo pudo empatar (1-1) con el Werder Bremen con un once similar al que venía usando el técnico alemán menos por ausencias obligadas. Para este duelo cuenta con las lesiones de los centrales Omar Toprak y Jonathan Tah. No podrá contar tampoco con varios de los jugadores franquicias, Lars Bender, que arrastra problemas en un tobillo ni Stefan Kiessling. Si estará Chicharito, verdugo de los rojiblancos en su etapa con el Real Madrid, que lucirá un corte de pelo al ‘cero’ por una apuesta deportiva con un amigo.