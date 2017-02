El City reina en medio de la locura

Ha llegado el momento de la verdad para el Manchester City de Guardiola. Con la Premier League ya perdida, según aseguró el técnico catalán hace unas semanas, la Champions se antoja como la competición en la que el conjunto 'citizen' debe dar un paso al frente y demostrar que la apuesta por el modelo de Pep no ha sido en balde. Es un partido crucial e inédito ante uno de los equipos más potentes de lo que va de temporada en Europa. Nadie marca más goles en el viejo continente que el Mónaco, un rival capaz de incendiar el Etihad.

La eliminatoria llega en un buen momento para el Manchester City. Tras una temporada marcada por la irregularidad, el equipo de Pep ha enlazado tres triunfos consecutivos en la Premier League y tiene la moral alta. Guardiola podrá contar con todos sus hombres a excepción del lesionado Gabriel Jesús, baja para tres meses. Así las cosas, el once para enfrentarse al Mónaco podría ser un 4-1-4-1 con David Silva, Leroy Sané, Raheem Sterling y Kevin De Bruyne por detrás de Sergio Agüero, al que la lesión del brasileño ha devuelto a la titularidad.

El Mónaco, por su parte, visita el Etihad en el mejor momento no de la temporada, sino de los últimos años. El sueño competitivo de Dmitri Rybolóvlev, propietario del club, se ha visto recompensado este año con un equipo que se ha aupado a la cima de la Ligue 1 por delante del Paris Saint Germain y que basa todo su juego en el ataque. Es el equipo más goleador de las cinco grandes ligas europeas con 76 dianas en 26 partidos y espera refrendar su crecimiento en la Champions, donde ya pasó a octavos por delante de Bayer Leverkusen, Tottenham y CSKA Moscú.

Pese al empate del fin de semana frente al Bastia, el Mónaco visita al City con la mecha encendida y su entrenador, Leonardo Jardim, saldrá con todo a golpear la eliminatoria. Radamel Falcao, que ya suma 21 goles este curso, será la amenaza en la punta de ataque en un 4-3-3 que contará con la batuta de Bernardo Silva como director de orquesta. El City se la juega y el equipo del principado quiere seguir exhibiendo su alegría ofensiva por Europa.

Como si de otro tiempo se tratara, Manchester City y Mónaco jugaron un partido de ida y vuelta en el que la locura se apoderó de cualquier tipo de planteamiento táctico y en el que el talento dejó fuera de escena a las defensas. El mejor Radamel Falcao, autor de un doblete, sostuvo al conjunto de Jardim pero el equipo de Pep Guardiola desplegó su mejor versión en ataque y con Agüero como director de orquesta destrozó la irreverencia de su rival y puso un 5-3 que hace honores a la fama de dos equipos sin retrovisores, solo miran a la portería rival.

Pep Guardiola y Leonardo Jardim demostraron desde el planteamiento que no iba a ser un partido dominado por el miedo escénico. El Manchester City salió con Yayá Touré como único hombre ancla en el centro del campo ante el caudal ofensivo de los De Bruyne, Sterling, Agüero y compañía. Toda una declaración de intenciones a la que el Mónaco respondió con el desparpajo de un equipo joven que pretende integrarse en la élite a base de fútbol ofensivo. Con las cartas sobre la mesa, el partido de inicio no defraudó. El conjunto francés salió enchufado, poniendo en miedo en el cuerpo en la siempre arriesgada salida de balón del cuadro 'skyblue' pero una vez que éstos lograban romper esa línea aparecían los espacios y las ocasiones. Agüero, Sterling y Silva tuvieron las primeras pero faltaron centímetros.

La dinámica de ida y vuelta no estaba fuera de los planes de Leonardo Jardim. Las veloces transiciones de jugadores como Lemar, Bakayoko o Mbappé hacían temblar el repliegue defensivo de un City por momentos desprotegido en la parcela ancha. Con el partido convertido en un intercambio de golpes, el equipo de Guardiola desplegó su mejor versión. Silva se hizo con los mandos y la orquesta de Pep comenzó a afinar. Agüero generaba espacios, De Bruyne conducía como a principios de temporada y Sané y Sterling generaron una jugada de billar que terminó con el futbolista inglés abriendo el marcador en el minuto 26. El Mónaco había mirado a los ojos al City y se había llevado un revés, pero iba a levantarse.

La reacción no iba a hacerse esperar. Con la presión como sistema permanente, el Mónaco se fue arriba y el Manchester City se encontró con uno de esos accidentes que le han penalizado durante toda la temporada. Willy Caballero erró en la salida de balón y generó un centro lateral de Fabinho que Falcao, siempre atento, no iba a perdonar con un certero cabezazo. El último ingrediente que le faltaba al partido era la polémica y pronto iba a llegar con Mateu Lahoz en el centro del foco. Agüero se quedó solo ante Subasic y cayó derribado por el meta croata, pero el colegiado español no lo consideró así y amonestó al punta argentino. La espiral de locura en la que se había convertido el choque iba a encontrar su culmen antes del descanso con el segundo del Mónaco. Balón a la espalda de los centrales y Mbappé fusila sin oposición a Willy Caballero. 45 minutos habían convertido la fiesta del Etihad en un funeral.

'The show must go on' cantaba Freddie Mercury y eso mismo les debió decir Leonardo Jardim a sus jugadores en el descanso. El Mónaco volvió a salir con el cuchillo entre los dientes y en apenas tres minutos tenía un penalti a su favor. El encargado de lanzarlo iba a ser Radamel Falcao, una oportunidad para rematar al City, pero su disparo, flojo, lo iba a adivinar Willy Caballero, vida extra. La parada del argentino supuso un soplo anímico y el equipo 'skyblue' reaccionó. Agüero cazó un balón al espacio y la colaboración de Subasic hizo el resto. El City volvió a caer en el error. Se volcó y la velocidad de Falcao, si, la velocidad de Falcao, hizo el resto. El delantero colombiano partió desde campo propio, dejó atrás a Stones y, con una vaselina milimétrica, batió a Willy Caballero y rememoró viejos laureles. El 'Tigre' vuelve a rugir, lo lleva haciendo toda la temporada.

Otra vez, el City estaba contra las cuerdas y otra vez el 'Kun', sin respiro. Un saque de esquina de David Silva, Sidibe concede el mínimo espacio, y el argentino fusila dentro del área. Empate a tres con un cuarto de hora por delante y el depósito de ambos equipos cargado para buscar el cuarto. Lo iba a encontrar el equipo de Guardiola, de nuevo a balón parado y tras una prolongación al segundo palo. Allí, estaba Stones, listo para remendar su falta de contundencia ante Falcao y culminar la remontada de su equipo. La inercia del equipo pedía más. El City quería más e iba a encontrar premio. Jugada coral entre Silva y Agüero que termina en los pies de Sané, que solo tiene que empujarla. El Mónaco lo iba a intentar hasta el final pero la locura había cesado tras 90 minutos a destajo. Falcao, omnipresente, tuvo la última pero topó con Willy Caballero. El intercambio de golpes sonrió al City pero queda la vuelta. Un partido entre estos dos equipos es imprevisible.