Simeone: «Espero el mejor Barcelona»

Diego Pablo Simeone no quiso dar demasiadas claves sobre su planteamiento para el partido de vuelta de semifinales de Copa del Rey. «Espero el mejor Barcelona de todos por la forma en que han descansado sus futbolistas, seguramente el mejor equipo del mundo. Están preparados para que les presionen y para jugar al contragolpe. Todo lo que diga hoy no sirve. Lo que suceda mañana es lo que va a valer», afirmó.

El Cholo resaltó la «intensidad» como la clave para dar la vuelta al resultado. «Debemos jugar con la misma que intensidad que hemos tenido por los mejores pasajes de la temporada. Debemos sentirnos bien como equipo y a partir de ahí todo será consecuencia de ello», señaló.

Sobre la posibilidad de que Fernando Torres fuera una de las novedades en el once tras la gran actuación del sábado ante el Leganés no quiso desvelar nada. «Todavía no hemos trabajado en consecuencia del partido y de acá a mañana decidiremos los que empiezan», sentenció.

Respecto a la baja de Gabi, el técnico argentino aseguró que es una ausencia importante, pero que espera suplirla. «Perdemos una buena presión hacia delante. Es el corazón del equipo, pero espero que lo podamos reemplazar con los jugadores que tenemos a disposición. Thomas es una buena opción tras su buena Copa África».

Por último, el Cholo descartó la presencia de José María Giménez. «Está mucho mejor pero todavía no se le ha dado el alta, así que esperemos que para el domingo esté a disposición», concluyó