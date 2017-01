Giménez adelanta al Atlético

El Atlético de Madrid visita Ipurua con la misión de certificar un pase a semifinales de la Copa del Rey que se da casi por descontado tras el 3-0 de la ida y con el objetivo de mantener la buena racha de resultados que le ha llevado a sumar seis victorias en sus últimos ocho partidos, dejando atrás las dudas en las que se había sumido en la recta final de 2016. La remontada del Eibar se antoja una quimera, pero aún así el técnico rojiblanco, Diego Pablo Simeone, no se fía. «Los partidos de Copa son raros, siempre fueron complicados, más allá de los resultados», dijo la víspera del encuentro. «Vamos con mucho respeto, con ganas de seguir mejorando el momento que tenemos» y «crecer a partir de lo que se viene haciendo», manifestó el argentino, quien destacó que su rival es «un equipo bien trabajado» independientemente de los jugadores que disponga sobre el campo José Luis Mendilibar, por lo que advirtió de que sus discípulos tendrán que estar «fuertes» este miércoles y «salir con la misma intensidad de siempre».

Pese a las palabras de Simeone, siempre alerta para evitar un susto derivado de la relajación, el Eibar precisaría de una machada. La goleada encajada en el Vicente Calderón pesa como una losa, máxime cuando enfrente se encuentra el segundo conjunto que menos tantos ha recibido en lo que va de Liga, 16, superado únicamente por el Villarreal. Los precedentes, además, juegan en contra de los armeros. En diez encuentros disputados frente al Atlético, el Eibar ha cosechado siete derrotas, dos empates y una única victoria que se remonta a la campaña 2000-2001, cuando ambos conjuntos militaban en la Segunda División y el equipo que entonces dirigía Blas Ciarreta se impuso por 2-1 en Ipurua. Simeone, por su parte, lleva un pleno de victorias, seis de seis. Los rojiblancos acumulan 21 goles en los duelos frente al Eibar, por los 6 que han anotado los vascos, que precisarían de cuatro para voltear la eliminatoria. Y ello sin encajar ninguno, porque en caso contrario la hazaña ya tendría que ser mayúscula. Baste recordar que la última visita del Atlético al estadio de los armeros, el pasado 7 de enero, se saldó con un 0-2, con tantos de Saúl y Griezmann.

El delantero francés se quedó fuera de la convocatoria de Simeone para el choque frente al Eibar, prueba de que, pese a sus palabras cautelosas, el argentino sabe que la clasificación está prácticamente cerrada. Autor de cinco goles en los últimos seis partidos, 'el príncipito' podría dejar espacio para la entrada de Ángel Correa, uno de los jugadores más efectivos de esta Copa del Rey. El argentino acumula cuatro goles y dos asistencias en la presente edición del torneo del KO. Ha perforado la portería contraria en todos los partidos en los que ha sido titular y precisa de minutos para demostrar que puede ser algo más que un arma a la que recurrir cuando el viento sopla en contra. «Ángel es un jugador que está emparentado al gol continuamente», destacó el 'Cholo' este martes en rueda de prensa. «Es un revulsivo cuando le toca entrar en los segundos tiempos. Y en los partidos en los que sale de titular está creciendo», agregó el técnico. «Su mejoría y su crecimiento están siendo muy buenos», remachó.

Palabras de aliento de un entrenador que salió en defensa de sus delanteros pese a que su falta de puntería -19 tantos entre Griezmann, Gameiro, Fernando Torres y Correa en otros tantos choques ligueros, en seis de los cuales los rojiblancos se quedaron sin ver puerta- es una de las claves de la peor primera vuelta de la era Simeone. «Tenemos delanteros importantes, de diferentes características la mayoría, y eso para el equipo es bueno. Ojalá puedan tener en esta segunda parte del año más regularidad, como la que el equipo necesita», manifestó.

Al margen de la entrada en el once de Correa, todo apunta a que Simeone devolverá a Juanfran al lateral derecho, en detrimento de Vrsaljko y ubicará a Giménez en la zaga junto a Savic, lo que le permitiría dar descanso a Godín, el segundo futbolista de la plantilla que más minutos acumula en la presente campaña, sólo por detrás de Koke. Lucas completaría la defensa. Por delante, Saúl y Gabi manejarían los mandos, con Correa y Gaitán en las alas. Arriba, una nueva oportunidad para Fernando Torres y Kevin Gameiro.

De lo quijotesca que se dibuja la aventura de remontar la eliminatoria dio buena cuenta José Luis Mendilibar, quien subrayó que su objetivo es que el Eibar salga a intentar ganar el partido pero sin pensar demasiado en la eliminatoria. «Si tenemos suerte y el acierto de hacer un gol pronto cambiaremos el pensamiento, pero la idea principal es intentar ganar el partido», indicó el técnico vizcaíno, quien se quejó del lastre que están suponiendo las lesiones para los vascos. «Ahora mismo estamos justos de gente y no podemos hacer dos equipos totalmente diferentes sin ningún problema, pero es verdad que mantenemos a todos los jugadores en vilo y todos disfrutan del fútbol. Tenemos a 22 y hay que mantenerles vivos y disponibles. Algunos no hace falta decirles nada y hay otros que si no juegan en dos partidos seguidos se vienen abajo y mi trabajo es mantenerles vivos», remarcó Mendilibar, que no podrá contar para el encuentro frente al Atlético con Antonio Luna por un golpe sufrido en el partido del pasado domingo frente al Barcelona. Una baja que se suma a las del portero Asier Riesgo, los defensas Iván Ramis, Anaitz Arbilla y David Juncà, y el delantero Kike García, también por lesión, y a la del centrocampista Gonzalo Escalante, este último por sanción.