Guardiola: «El Barça vuelve siempre»

El técnico del Manchester City, Josep Guardiola, exentrenador del Barcelona, está seguro de que el nuevo responsable azulgrana, Ernesto Valverde, "lo hará muy bien" como lo ha demostrado durante toda su trayectoria profesional.

Guardiola, que ha participado en el 'Johan Cruyff Memorial', un torneo benéfico a favor de la Fundación Johan Cruyff en el Club de Golf Montanyà, ha recordado que Valverde es "muy buen amigo" suyo, una persona "muy cercana y un gran entrenador" al que "no le daría ningún consejo" en su nueva etapa.

Eso sí, el técnico del City cree que Valverde tiene que ser fiel a su forma de ver el fútbol como lo ha demostrado en toda su trayectoria en Grecia y en "sitios tan mediáticamente difíciles como Valencia" o en el Athletic. "Sabe mucho y es una persona extraordinaria", ha insistido.

Preguntado sobre el trabajo realizado por Luis Enrique Martínez en las últimas tres temporadas al frente del Barça, Guardiola ha comentado que con el asturiano los azulgrana jugaron fieles a su estilo. "Era un equipo casi imparable", ha dicho.

"El Barça es el equipo más competitivo de los últimos 15 años"

En cuanto a qué necesita el Barça para recuperar el cetro continental después de que el Real Madrid haya conseguido las dos últimas Copas de Europa, Guardiola ha asegurado que "pocas cosas", especialmente después de que los azulgrana hayan ganado la Copa y luchado hasta el final para ganar la Liga.

"El Barça es el equipo más competitivo de los últimos 15 años. Competitividad significa ganar cada semana y en las ligas nadie ha logrado esos éxitos", ha recordado el técnico del City, quien ha insistido que en Europa "una mala tarde" te envía para casa.

"Creo que no ha habido ningún equipo tan competitivo que el Barça. La Champions es más corta, puedes hacer ocho buenos partidos, pero es que la Liga es cada día, por lo tanto no hay mejor equipo y lo volverán a hacer", ha asegurado.

Guardiola ha felicitado al Real Madrid por la Champions recientemente conquistada, pero considera que los blancos no tienen que confiarse porque "el Barça vuelve siempre".

Ha extendido sus felicitaciones al técnico blanco, Zinedine Zidane, pero no considera que se puedan hacer comparaciones futbolísticas entre ambos. "Nos parecemos en lo del pelo. Ha hecho un trabajo extraordinario y me alegro mucho por él. Fue un jugador de otro nivel, de los mejores que he visto nunca, y los resultados como entrenador así lo dicen", ha añadido.