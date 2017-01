En el Bayern se habla alemán o "habrá multa"

Los españoles del Bayern Múnich, unos más que otros, logran defenderse en alemán, al menos según el diario "Bild", que les concede calificaciones a partir del "aprobado" en un ránking que difunde hoy y en el que los latinoamericanos salen peor parados.

Así, Javi Martínez y Xabi Alonso, con un 3 -equivalente a un "bien"-, y Juan Bernat y Thiago, con un 4 ("aprobado"), superan en conocimientos de alemán al chileno Arturo Vidal y al brasileño Douglas Costa, con apenas un 5 ("insuficiente").

Peor todavía se defienden el portugués Renato Sanches y el francés Kingsley Coman, con un nivel de alemán "muy deficiente" (6).

El brasileño Rafinha, que posee desde hace algo más de un año la nacionalidad alemana, sale con un 3 bastante mejor parado.

También el francés Frank Ribéry saca un 3, mientras que el polaco Robert Lewandowski habla un alemán "notable" (2) y el holandés Arjen Robben logra la máxima calificación de "sobresaliente" (1).

El técnico del Bayern, el italiano Carlo Ancelotti, saca un "aprobado", mientras que su hijo y coentrenador, Davide Ancelotti, se defiende con un "notable".

"El alemán debe volver a los vestuarios. la lengua es un elemento de unión. De lo contrario, se formarán grupitos", advirtió el presidente del Bayern, Uli Hoeness, al deportivo "Sport Bild".

Para Hoeness, "sencillamente no basta con hablar sólo francés o portugués, no es suficiente y no es una buena señal, así de claro".

"Un jugador debe aprender alemán, eso debe ser un requisito" y "de lo contrario, tendrá que pagar", agregó.

Entre los españoles y latinoamericanos con problemas con el alemán figuran en la Bundesliga el brasileño Caicara y el argentino Di Santo, del Schalke; el brasileño Allan, del Hertha, que cuenta con un traductor; y el mexicano Chicharito y el chileno Aranguiz, del Leverkusen, que se apoyan en las traducciones del psicólogo del equipo.

El Frankfurt cuenta con un traductor debido a la elevada presencia de jugadores de habla hispana: dos españoles, un uruguayo, un mexicano, un argentino y un ecuatoriano.

Por contra, el argentino, Santiago García, del Bremen, no cuenta con traductor y habla un buen alemán, según el "Bild".