El Pavía recibe al Ath. Coín con la obligación de ganar para lograr la permanencia

La trigésimo octava jornada de Liga, última del campeonato, será la más larga en cuanto a fecha de inicio –el pasado jueves– y finalización de la misma –mañana domingo–. De los partidos que se disputarán mañana, referente a la participación almeriense, destaca el del Pavía, en el Tito Pedro, contra el Ath. Coín, en el que el equipo paviense se jugará la permanencia. Otro partido, con miradas almerienses, será el que dispute como local el Estudiantes, con visita del Ronda, en el que una victoria almeriense podría generar algunos alivios.

La jornada se puso en marcha con adelanto del partido entre Poli Almería y La Cañada, finalizado con victoria rojiblanca (3-0) y tantos de Pedro, Cristian y Domínguez. No se jugará el partido de Comarca del Mármol, en casa contra el Tiro de Pichón, notificando el equipo malagueño a la RFAF no poder hacer acto de presencia al no disponer del número de jugadores suficientes.

El que dependerá de sí mismo será el Pavía, que recibirá mañana, en el Campo Tito Pedro, al Ath. Coín. El equipo paviense deberá anotarse la victoria para no depender de ningún otro resultado y con ello conseguir el anhelado objetivo de la permanencia en la categoría. El arbitraje del partido correrá a cargo del colegiado granadino Rodríguez Caparrós.

Otro interesante partido a jugar como local tendrá como protagonista al Estudiantes, en el pechinero Campo Juanjo Salvador, con la visita del Ronda, un equipo que se juega la permanencia y que ha logrado buenos resultados en la últimas jornadas. Arbitrará el colegiado cordobés Camacho Garrote y una victoria del equipo estudiantil podría suponer un gran ‘cable’ para el Pavía, caso de que este no lograra ganar en la cita prevista para mañana.

El único viajero almeriense, con la permanencia en su haber, será el Adra, que comparecerá en el Campo Manuel Robles, para enfrentarse al At. Monachil, envite al que llegan los dos equipos con el reconfortante logro clasificatorio de la continuidad en la categoría. La dirección arbitral del partido recaerá en el colegiado sevillano Cabrera de la Hoz.

Además, el Oriente dijo adiós a la categoría, tras perder anoche (2-0) frente al Arenas de Armilla.