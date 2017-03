El Huércal Overa pone 'entrada gratis' para un reto casi vital con el CD Algar

El Huércal Overa CF será el único de los equipos almerienses de Tercera División que comparecerá en la jornada de mañana jugando como local. Lo hará en su feudo de El Hornillo, en un partido casi vital para la permanencia, contra un rival directo, el CD Algar. Una cita de 'puertas abiertas' para la afición huercalense, en llamada del club que preside Salvador Parra basada en la petición de apoyo al equipo rojinegro, en cuyo banquillo debutará, en casa, el entrenador Germán Álvarez.

Fuera jugarán la UD Almería B, en el Grupo IX, y el At. Pulpileño, como en el caso del Huércal Overa CF, en el Grupo XIII. Ambos rendirán visita al 'farolillo rojo' de la clasificación en los citados grupos, Alhaurín CF y Olímpico de Totana, respectivamente. En el filial destaca la presencia, por segunda jornada consecutiva, de Ricardo Molina al frente del equipo, por la ausencia de Fran Fernández, que estará de nuevo dirigiendo al primer equipo de la UD Almería frente al Huesca.

Ganar desde las gradas

El huercalense Campo El Hornillo será escenario del único partido a jugar como local por un equipo almeriense de la categoría, en el que el Huércal Overa CF tendrá como visitante al CD Algar, rival directo en la lucha por la permanencia. El choque corresponderá a la vigésimo novena jornada en el Grupo XIII, con dirección arbitral a cargo de Ibán Fuentes Torrano.

Destacar, con vistas al partido, la decisión adoptada por la directiva del club huercalense de ser declarado de 'puertas abiertas'. Con ello se insta a la afición local a que llene en El Hornillo, dada la importancia que para el equipo rojinegro tendrán los puntos que se ponen en juego.

A la cita concurrirá el Huércal Overa CF ocupando el decimoséptimo puesto, con 27 puntos, al límite de la zona de descenso. Entre los alicientes, el del debut en casa de Germán Álvarez como entrenador del equipo, tras relevar a Luis Franco. El nuevo técnico se estrenó en el banquillo local la pasada jornada, con un empate en campo del Yeclano Deportivo.

En otro apartado relativo a las referencias en torno al conjunto huercalense destacar que, para el envite de mañana, hay una baja y una duda en sus filas. La primera de ellas protagonizada por Antonio José, aún no recuperado de una lesión. La segunda la marcan las interrogantes en torno a otro defensa, Damián, que será duda hasta última hora, igualmente por lesión.

Por lo que respecta al CD Algar, comparecerá en El Hornillo ocupando el decimosexto lugar en la tabla, con 28 puntos -dos más que los almerienses- y las bajas de Antonio, Rubira y Balsalobre, por tarjetas. La trayectoria que presenta, en los partidos jugados fuera, se refleja en dos victorias, dos empates y nueve derrotas. El equipo algareño ganó en las visitas a La Unión CF (0-1) y Olímpico de Totana (0-1). Empató con FC Pinatar (1-1) y Muleño CF (1-1) y perdió en los envites ante el CD Cieza (3-0), EDMF Churra (1-0), CD Minera (3-1), Yeclano Deportivo (5-0), Real Murcia B (2-1), Ciudad de Murcia (2-1), Lorca B (2-0), UCAM B (3-1) y Lorca Deportiva (4-0).

Un partido 'trampa'

Los otros dos equipos almerienses jugarán mañana fuera. El primero en disputar su compromiso será la UD Almería B, en su caso enmarcado en la trigésima jornada del campeonato en el Grupo IX. El filial rojiblanco lo hará en el Campo Los Manantiales, donde le aguarda el Alhaurín CF, que en la primera vuelta sorprendió al equipo almeriense consiguiendo empatar (0-0), en el anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

El arbitraje del partido correrá a cargo del sevillano Manuel Jesús Orellana Gil, debutante esta temporada en la categoría. A efectos clasificatorios, la UD Almería comparecerá ocupando el tercer puesto, con 54 puntos, y el Alhaurín CF lo hará ostentando el 'farolillo rojo' del grupo, con catorce puntos.

En el equipo almeriense, que por segunda jornada consecutiva estará dirigido por Ricardo Molina, ya que Fran Fernández lo hará de nuevo al frente del primer equipo de la UD Almería, habrá una baja por tarjetas, la de Igor Engonga, expulsado el pasado domingo en el partido contra el CD El Palo. En relación a Chupi, sigue en 'cuarentena' su vuelta a la disponibilidad, por lesión, mientras que Garrido continúa siendo baja igualmente por lesión. Los rojiblancos acuden al choque con las ideas muy claras, en el sentido de que, pese a ser el último clasificado, el Alhaurín CF le plantará cara y dificultará sus intentos de anotarse los tres puntos para seguir aferrados a uno de los puestos valederos para jugar el play off de ascenso a Segunda División B.

El equipo local tendrá la baja de Adrián, por tarjetas, indicando que en casa ha logrado una victoria en los catorce partidos jugados, contra el Vélez CF, al que se impuso (4-1). Empató en los partidos jugados con Atarfe (0-0), Antequera CF (3-3), CD Alhaurino (0-0), UD Maracena (1-1) y CD Martos (2-2), perdiendo en los nueves restantes.

Ocasión de 'oro'

Cerrará la jornada almeriense el At. Pulpileño en el Campo Juan Cayuela, donde rendirá visita al Olímpico de Totana, último clasificado, al que ganó (2-1) en el partido de ida jugado en San Miguel. El arbitraje corresponderá al murciano Carlos David Gómez Carmona.

El At. Pulpileño, según informa Antonio Cáceres, acude al partido con las ideas muy claras de que no caben confianzas. Los tres puntos son de casi vital importancia en el camino hacia la permanencia. Leo López, entrenador del At. Pulpileño, tiene las baja de Asensio, goleador del equipo, por tarjetas, así como la de Sergio Navarro, por lesión.

Por su parte, el Olímpico de Totana, último clasificado con 17 puntos, es el equipo más goleado del Grupo XIII, con 83 goles en contra, aunque es desconcertante en casa, donde ha ganado al Huércal Overa CF (3-0), El Palmar CF (2-1) y Real Murcia B (2-0), además de empatar contra el CD Minera (1-1). En los nueve encuentros restantes encajó derrotas y recibió 39 goles.