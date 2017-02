El presidente del Plus Ultra CF salta al campo en un partido, coge el balón y dice "¡se acabó!"

Uno de los encuentros, a priori, catalogado como de los más atractivos de la pasada jornada en el campeonato de Primera División Andaluza senior, que enfrentaba al equipo local de la Peña Deportiva Garrucha y al Plus Ultra CF -dos 'históricos' del fútbol almeriense y que llegaron a militar en Tercera División-, fue suspendido en el m. 70. No lo fue por incidentes, sino por la retirada del club ultreño, que perdía por 4-0 en ese momento.

José Sánchez Cortés, presidente del Plus Ultra CF, quiso aplazar el partido al tener sólo doce jugadores disponibles para el envite. En el citado minuto 70, como reconoce, irrumpió en el terreno de juego, cogió el balón y dijo, según su propio testimonio: «se acabó».

Causas para la retirada

El partido, correspondiente a la decimoctava jornada de Liga en la categoría de Primera División Andaluza, se disputaba en el Campo Emilio Moldenhauer, entre el equipo local de la Peña Deportiva Garrucha, y el Plus Ultra CF. El arbitraje del encuentro corría a cargo del colegiado almeriense Roberto Francisco Iniesta Brizuela.

Destacar que el Plus Ultra CF compareció con doce jugadores, debido a las bajas, y que en el momento de la suspensión el marcador era claramente favorable (4-0) a la PD Garrucha, con goles de Antonet, por partida doble, y de Vicente y Khalid Enadi. Sin embargo, las cosas fueron cambiando y la primera referencia para ello llegó en el m. 23, cuando el jugador ultreño Viciana se vio obligado a abandonar el terreno de juego por lesión. En la segunda parte, en el m. 48, otra baja en el Plus Ultra, la de Doña, expulsado por doble amonestación. En el m. 70, el equipo ultreño decidió abandonar el terreno de juego, ante la manifiesta superioridad numérica del equipo local y el partido quedó suspendido. Según el árbitro, para «evitar posibles incidentes».

La 'rebelión' del presidente

Desde el momento de la suspensión, hubo protagonismo de José Sánchez Cortés, exfutbolista profesional y desde hace 26 años presidente del Plus Ultra CF. Según ha podido saber IDEAL, figuraba en el banquillo como delegado, irrumpió en el terreno de juego y lo que pasó después lo deja claro, según ha publicado en las redes sociales. «El partido lo suspendí yo... Sí, yo. Entré en el campo, cogí el balón y dije se acabó. El árbitro me dijo si quieres paramos, nadie dijo nada y todo el mundo a la caseta. Todos o parte de los que estaban me conocen».

«Todas las delegaciones provinciales de fútbol son socialistas, pegadas al poder galopante»

Además resaltaba que «el Plus Ultra no debemos en la Andaluza, debemos las sanciones desorbitadas que nos suman todos los años miles de euros para que ellos se repartan en Almería. Antes, por lo menos, lo sé y tengo testigos, sé que se repartían el dinero de las sanciones, mientras yo ponía miles de euros. El dinero de los veteranos volaba sin explicaciones. Y era una merienda de negros. En toda España igual».

Como resumen, el presidente ultreño resaltaba que dará una rueda de prensa para exponer sus argumentos, señalando además que «todas las delegaciones provinciales son socialistas pegadas al galopante principal. No me rendiré», finalizaba.

Posteriormente, en el vestuario arbitral, a la hora de hacer efectivo el obligado pago del recibo, comentó que no pagaba, decisión que según ha podido conocer IDEAL está reflejada en el acta arbitral. Ahora, deberá ser el Comité de Competición de la delegación provincial de la RFAF la que tome cartas en el asunto. Cabe destacar que el Plus Ultra CF mantiene deudas económicas con el citado organismo, como reconoce el propio presidente, que se van 'capeando' con aplazamientos acordados entre ambas partes y que, pese a ello y la falta de ingresos del club, va saliendo adelante temporada tras temporada.

En ese aspecto, destacar la personalidad de José Sánchez Cortés, posiblemente el presidente más atípico de los que actualmente imperan en el fútbol modesto almeriense. Polémico para algunos, admirado por otros, es de los que suelen expresar sus opiniones sin tapujos. El paso dado en Garrucha abre otra etapa complicada para el histórico Plus Ultra CF que, con la retirada y la posible pérdida de puntos, dice adiós al sueño del ascenso.