El Pulpileño dirime otra 'final' en casa en la cita del debut local de Leo López

El At. Pulpileño será el único de los tres representantes almerienses en Tercera División que jugará mañana en casa. Lo hará recibiendo al Real Murcia B, en pulso de gran necesidad de victoria local para seguir en la lucha por la permanencia en la categoría y que ofrece, como destacado aliciente, el debut de Leo López en el banquillo local, tras hacerlo la pasada jornada en el de El Mayayo, en el partido contra el Mar Menor.

Para los otros dos equipos almerienses habrá compromisos fuera de casa. El Huércal Overa CF lo deberá dirimir en campo del filial del UCAM, con el debut y regreso del delantero Campanas al club de El Hornillo. Por su parte, la UD Almería B rendirá visita al Ciudad de Torredonjimeno donde, tras el adiós de Josema que ha firmado con el Real Murcia, buscará conseguir tres puntos que le permitan seguir aferrado a la zona de play off de ascenso a Segunda División B.

Alicientes en San Miguel

El único de los tres equipos almerienses que jugará mañana como local será el At. Pulpileño, que recibirá, en el Campo San Miguel, al Real Murcia B, encuentro que arbitrará Francisco Morales González que, la pasada Liga, pitó al At. Pulpileño en casa contra el Yeclano (0-1) y en campo del Caravaca (2-2). En el partido de ida, el At. Pulpileño, entonces entrenado por Fran Marín, volvió a casa con un valioso empate (2-2).

Con vistas al encuentro de mañana, una de las principales novedades en el equipo del Levante almeriense -según informa Antonio Cáceres- radica en que será el primer partido en el que Leo López, flamante entrenador del At . Pulpileño, se siente en el banquillo local. El debut, como visitante, fue la pasada jornada en campo del Mar Menor, envite finalizado con empate (1-1). Igualmente se destaca que el guardameta Luque ha causado baja en el club y ha firmado con el Andorra, lo que genera que sea el cancerbero del equipo juvenil el ocupante de la suplencia.

Por otra parte y en cuanto al Real Murcia B, su entrenador Acciari tiene la baja por tarjetas de George, exjugador de la UD Almería juvenil, destacando que el filial pimentonero llega a la cita a jugar en Pulpí ocupando el séptimo puesto, con 29 puntos. De ellos, trece conseguidos en sus salidas, habiendo vencido al CAP Ciudad de Murcia (1-3), Pinatar (3-4) y al Minera (0-4) y empatando con Cieza (2-2), Churra (1-1), Yeclano (1-1) y Mar Menor (0-0), perdiendo con La Unión (1-0), Olímpico de Totana (2-0) y Nueva Vanguardia (3-2).

Campanas para despertar

Otro compromiso almeriense en el Grupo XIII corresponde al Huércal Overa CF, que jugará en el Campo El Mayayo, contra el UCAM B, envite que dirigirá el murciano Salvador Abril Portillo. En la primera vuelta, el filial estudiantil goleó (1-4) en El Hornillo al conjunto huercalense que dirigía Juanma Hoyos.

En el nuevo envite son elocuentes los objetivos clasificatorios que persiguen ambos equipos en el presente campeonato. El anfitrión busca plaza para jugar el play off de ascenso a Segunda División B y el visitante para dar un paso adelante hacia la permanencia, intentando olvidar el duro revés encajado la pasada jornada.

La gran novedad en el Huércal Overa CF, tiene nombre propio. El de Campanas. El delantero podría 'reaparecer' mañana vistiendo los colores rojinegros del club de su localidad natal, tras las etapas en el Lorca Deportiva, la pasada campaña, y en el Águilas FC, esta temporada. Otra reaparición es la de Víctor Martí, tras el descanso por tarjetas de la pasada jornada, resaltando la disponibilidad de Selu, recuperado de una lesión.

El filial estudiantil, quinto clasificado con 33 puntos, disputará mañana el noveno partido del campeonato jugando como local, con equilibrado registro en los ocho anteriores, ya que ganó cuatro y perdió otros tantos. Las victorias, contra el Churra (4-0), Mar Menor (1-0), At. Pulpileño (6-0) y Cieza (2-0). Y las derrotas en los envites con el Minera (0-2), Yeclano (0-2), Águilas (0-1) y el Muleño (1-2).

A dar otro pasito adelante

Cerrará la jornada de la representación almeriense el filial rojiblanco. Lo hará con el compromiso a dirimir en el tosiriano Estadio Matías Prats, donde a la UD Almería B le aguarda el Ciudad de Torredonjimeno para disputar un partido que tendrá el arbitraje del granadino José Carlos Velero Barrales, que arbitró esta temporada al filial en campo del Rincón (0-0). En la primera vuelta se anotó la victoria (3-1) el equipo almeriense, cuyos tantos fueron marcados por Sillero, que lo hizo por partida doble, y por Chupi.

Precisamente Chupi es una de las bajas del filial para el partido de hoy, al igual que la de Antonio Navas, ambos por lesión. Y otra baja, esta ya definitiva, es la de Josema, que ha quedado desvinculado de la UD Almería tras casi siete temporadas de rojiblanco -llegó en categoría juvenil- en las que logró debutar con el primer equipo. Desde principios de esta semana, Josema es nuevo jugador del Real Murcia.

Novedades al margen, referente al partido de mañana, el filial que dirige Fran Fernández luchará por volver a casa con los tres puntos para seguir aferrado a una de las plazas que 'abrirán puerta' a la participación en el play off de ascenso a Segunda División B. En ese sentido, destacar que figura en el tercer puesto de la tabla, con 43 puntos.

En cuanto al Ciudad de Torredonjimeno, le recibe figurando en decimosexta posición, con 22 puntos, y las bajas del portero Olivares; el centrocampista Vicente, y el entrenador Manolo Chumilla, todos ellos por tarjetas. Además, sobre el club pesa el apercibimiento de clausura de campo por incidentes.

Jugando como local, el equipo tosiriano ofrece un registro ciertamente irregular. Venció al CD Alhaurino (1-0), Motril (1-0), River (1-0) y El Palo (1-0). Empató con el Huétor Vega (2-2), Rincón (0-0) y el Vélez (0-0), perdiendo en los encuentros disputados contra el Loja (0-1), Atarfe (0-1), Antequera (2-3)) y el At. Malagueño (0-1).