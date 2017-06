Jairo Ruiz logra el subcampeonato de Europa en Austria

Jairo Ruiz no cesa en su empeño por seguir haciendo historia. Al almeriense no lo frena la lluvia, Tampoco lo paran las lesiones. El primero de estos impedimentos fue común para todos los participantes del Campeonatos de Europa de paratriatlón celebrados en la localidad austriaca de Kitzbuhel. El segundo únicamente lo sufrió el propio Jairo, obligado por su rodilla a llegar menos rodado a la prueba. No importó. Con su esfuerzo, el deportista almeriense más laureado del momento consiguió una importante medalla de plata que sabe a oro. No es para menos.

«Llegaba a la carrera sin muchas aspiraciones por la lesión de mi rodilla, que no me había permitido entrenar la carrera a pie. En natación y bicicleta sí me encontraba bastante bien, pero el triatlón está formado por tres disciplinas y todas son igual de importantes. Pensaba hacerlo bien hasta llegar al momento en el que tuviera que bajarme de la bicicleta. El circuito no era especialmente difícil, pero estaba mojado por la lluvia que cayó durante toda la prueba, lo que siempre influye negativamente. Sin embargo, se me dio especialmente bien el tramo en bicicleta, y conseguí mucha ventaja. En la carrera a pie corrí más lento y fui perdiendo tiempos en cada kilómetro, pero no llegaron a pillarme. Fui el primer sorprendido por esta plata». Así explicaba el propio Jairo Ruiz una carrera que terminó con final feliz.

El almeriense sufre, desde hace algunas semanas, el Síndrome de la Cintilla Iliotibial, una dolencia por la cual una fibra se inflama provocando un fuerte dolor en la rodilla. Ello hizo que Jairo acudiera al evento con menos expectativas de lo habitual, aunque el resultado fuese el mismo de siempre. «Una vez que completé el tramo a nado y llevaba un par de vueltas con la bicicleta, me di cuenta de que podía acabar en podio. Hasta entonces, no esperaba llegar tan lejos», narraba el paratriatleta andaluz. «Ahora mismo estoy bastante bien. No noto nada de dolor y eso es positivo. Esta fue la prueba definitiva para determinar si había dejado atrás la lesión, y me fue bien», subrayaba.

Futuro

Jairo Ruiz no tendrá vacaciones, ni mucho menos. O al menos, no excesivas. El deportista prepara ya sus próximas citas que le tienen que dar el pase al Campeonato del Mundo que se celebrará en septiembre. Concretamente, son dos las pruebas que se divisan en el horizonte. La semana que viene, el almeriense estará en la Copa que se disputará en Tarragona, mientras un poco más adelante completará la prueba de Iseo, en Italia. «Son dos pruebas que tienen que dejar sellada mi presencia en el Mundial», explicó Ruiz.

Aunque antes de eso, el paratriatleta tiene otra tarea importante: culminar la recuperación de su rodilla. «Me tengo que centrar en entrenar bien de nuevo, algo que no he podido hacer en las últimas semanas por el tema de la lesión. Recuperarme de la rodilla es fundamental, y espero hacerlo pronto para competir con garantías en estas pruebas que son importantes para mí», apuntó el triatleta.

Con esa medalla de bronce lograda en Río de Janeiro el pasado verano todavía muy presente en la mente de todos los almerienses, Tokio 2020 empieza a asomar en el horizonte. Todo lo que Jairo Ruiz pueda conseguir hasta entonces, será bienvenido, y es que el deportista tiene esperanzas depositadas en la cita, aunque es consciente de que quedan tres años en los que tiene que continuar al máximo nivel. Nadie dijo que fuera fácil.