El arte de exprimir la energía en un estado de fatiga

El final del recorrido ya se divisaba a apenas unos metros de distancia. Atrás quedaban 3,8 kilómetros a nado, 180 completados encima de una bicicleta y más de 42 realizados a pie. Atrás quedaba todo un ironman que estaba a escasos segundos de ser completado con éxito. Sin embargo, la meta para Cristóbal Díaz no estaba en el punto de llegada situado en el Puerto del Carmen. El almeriense tenía su objetivo un poco antes. A 500 metros de acabar la prueba, pidió a su novia que le acompañara en ese último tramo. Todo era una estrategia. La primera, dentro de esa dura jornada, que no giraba en torno al deporte. Cuando ésta accedió al recorrido, Cristóbal hincó su rodilla en el suelo y sacó un anillo. Lanzarote fue testigo de una pedida de mano muy especial. La respuesta fue sí. Sólo entonces, el deportista decidió que podía finalizar el recorrido. Cristóbal completó así el primer ironman de su vida. Realizará muchos más, pero ninguno tendrá final tan feliz.

Díaz no estaba solo en la dura prueba celebrada en territorio canario. Junto a él también compitió Rafa Lao, experto en este tipo de recorridos. Los dos representaron al Club La Dulce Alianza de Almería en un evento en el que hubo más de 1.600 participantes. El primero finalizó la posición número 270. El segundo fue el 74º, pese a arrastrar una fisura en la tibia durante toda la prueba. Es la muestra del enorme sacrificio que se esconde tras esta extrema competición.

«El entrenamiento de un triatlón lo enfocamos en la intensidad, con series en las que superamos el grado de esfuerzo que luego llevamos a cabo en la prueba. En cambio, para un ironman trabajas más el fondo. Es un cúmulo de horas y de días. Es importante salir a trabajar con la fatiga acumulada y acostumbrar a tu cuerpo a estas condiciones de máximo cansancio», explica Lao.

Mentalidad

Si hay algo en lo que todos parecen coincidir es en que el aspecto psicológico es tan importante como el físico. «Recuerdo que en los primeros 80 kilómetros iba muy bien, pensando que tenía que volver a competir en esa prueba, pero en el kilómetro 110 empecé a pasarlo fatal. Me mareé por el esfuerzo y el calor. Momentos malos siempre va a haber, y tienes que estar mentalizado para ello», subraya Cristóbal Díaz tras completar su primer ironman.

No sólo para competir. La fuerza de voluntad es fundamental para entrenar a buen nivel. «El hecho de que tus amistades queden para acompañarte un par de horas en bicicleta, que haya tres compañeros que corran un rato contigo o que te inciten a entrenar un día que no te apetezca ayuda muchísimo. La soledad se puede llevar algún día, pero es imposible tirar siempre de ella», reconoce Rafa Lao. Cristóbal Díaz le corta: «Mi primer impulso al estar cansado es el de saltarme el entreno. Por eso es importante rodearte de gente que tenga esta pasión».

«Los que preparan un ironman participan en otras pruebas ya cansados, para acostumbrarse a ello»

Es simple: hay que acostumbrar al cuerpo a dar lo mejor de sí en un estado de absoluta fatiga. «Nosotros, durante el año, participamos en unas pruebas en lo que llamamos 'modo arrastre'. Antes de empezar la carrera hacemos, por ejemplo, 80 kilómetros de bicicleta, y así experimentamos algo parecido a lo que nos pasará el día del ironman», desvela Díaz. José Lamarca, uno de los máximos responsables del Club La Dulce Alianza, sentado junto a Cristóbal y Rafa, interviene: «Cuando empecé, me llamó mucho la atención que, durante el año, los que se preparan un ironman participan en otras pruebas más suaves ya cansados y sin el objetivo de hacer un buen tiempo, sino con el fin de que su cuerpo se acostumbre a competir ya fatigado. Cargan entrenamientos para llegar bajos de energías».

La mayoría de quienes compiten en ironman llegan procedentes del triatlón. «Yo estuve 10 años hasta que me decidí a dar el salto», reconoce Díaz. «A mí no me costó tanto. Al final, te tienes que dejar llevar por la experiencia que te dan otro tipo de pruebas», afirma Lao. «Yo entreno y hago media distancia, aunque ahora espero una niña y no voy a poder dedicarle tantas horas», admite con ilusión Lamarca.

Todos miran hacia una prueba en la que participan junto a otros cientos de personas, pero en la que sólo compiten contra ellos mismos. Superarse continuamente para poder superar a los demás. Esa es la clave.